Шансы у «Кайрата» есть! Свежий выпуск 424 Аскар СУЛТАН

Преодолев расстояние в 5 947 км, казахстанский футбольный клуб установил рекорд по дальности выезда в истории клубных турниров УЕФА. Прежнее рекордное достижение принадлежало португальской «Санта-Кларе», которая базируется на Азорских островах и которой в 2002 году в рамках розыгрыша Кубка Интертото пришлось преодолеть 5 824 км до Армении, где она сыграла с «Шираком» из Гюмри. Возможно, именно это обстоятельство – утомительный перелет с пересадками – и сказалось на том, что «Кайрат» оставил в неприкосновенности ворота французского «Бордо».

При этом не скажешь, что наши футболисты выглядели совсем уж уставшими. К удивлению многих специалистов, а особенно пришедших на великолепный стадион «Нуво Стад де Бордо» (который в скором времени будет использовать сборная Франции) почти 20 тыс. местных болельщиков, алматинцы не стали отсиживаться в обороне перед более именитыми соперниками, а повели игру на встречных курсах.

Хозяева, конечно же, попытались с первых же минут прибрать инициативу к рукам – большими силами пошли вперед, но раз или два пропустив контр­атаки, все-таки перестали «шапкозакидательски» относиться к оппонентам и уделили не меньшее внимание обороне. Представители Лиги, которая входит в пятерку лучших европейских чемпионатов, с удивлением поняли, что могут поплатиться, и потому постепенно изменили стиль игры, посчитав, что гости не так просты. И подобная тактика принесла свои плоды в середине первого тайма. На 27-й минуте «жирординец» Вахби Хазри обводящим ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол ворот алматинцев.

В оставшееся время игроки «Бордо» предпринимали немалые усилия для того, чтобы увеличить счет. При этом им вполне благоволили и североирландские арбит­ры, которые каждый стык трактовали в пользу французов. Не замечали, как хозяева картинно падают, зато по поводу, а в большинстве случаев без повода срывают наши атаки.

В ответной игре, которая пройдет в Алматы 27 авгус­та, наши игроки должны приложить максимум усилий для того, чтобы впервые в своей истории выйти в групповой этап Лиги Европы. Этому будут способстовать многие факторы: домашние стены, среднегорье, забитый до отказа стадион и поддержка всех болельщиков Казахстана. Такой шанс футболисты «Кайрата» дожны использовать на все 100%!