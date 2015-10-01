Шансы выровнялись Свежий выпуск Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

– Сегодня Казахстану крайне важно находить новые рынки сбыта, – убежден директор Палаты предпринимателей Восточно-Казахстанской области Игорь Шацкий. – Экспортоориентированные компании всецело поддерживают проводимую денежно-кредитную политику, поскольку она обеспечивает выравнивание условий с зарубежными конкурентами. Таким образом, повышается спрос на нашу продукцию и, соответственно, растет получаемая на внешних рынках прибыль.

По мнению Игоря Шацкого, при таком плавающем курсе Восточному Казахстану вполне по силам стать мощным экспортером на рынке КНР.

– Китайские предприниматели уже сегодня готовы выкупить весь наш мед, мясо, растительное масло и прочую продукцию, – говорит он. – Снятие валютного перенапряжения привнесло заметное оживление в наш бизнес. Это поможет сохранить полную занятость не только у промышленных экспортеров, но и создать дополнительные рабочие места у переработчиков отечественной продукции в рамках партнерской программы по увеличению доли казахстанского содержания.

С руководителем региональной палаты предпринимателей полностью солидарна Альбина Ахметова, коммерческий директор ТОО «Роза – валяльно-войлочный комбинат».

– Почти сразу после введения режима валютного таргетирования были заключены договоры с российскими компаниями на поставку продукции, – рассказала А. Ахметова. – Цены на внутреннем рынке остались на прежнем уровне.

В Палате предпринимателей ВКО назвали отрасли экономики, на которые волатильность курса оказала заметное положительное влияние. В их числе – металлургическая и деревообрабатывающая промышленность, а также предприятия, имеющие контракты на поставку продукции в иностранной валюте.



