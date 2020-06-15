Происшествия
Шантаж, угрозы, побои. Алматинка обвинила экс-полицейского в изнасиловании
Айдана Демесинова
Девушка заявила о том, что ее изнасиловал бывший молодой человек, экс-сотрудник полиции. Ее историю на своей странице в Facebook разместила глава фонда "Немолчиkz" Дина Тансари (Смаилова), передает Kazpravda.kz,
"Девушка познакомилась с ним более пяти лет назад, отношения были сложные, уже год она пытается с ним расстаться. Но он используя все формы давление, шантаж, угрозы убийством, побои, пугая своими связями и возможностями, не дает ей уйти. При этом использует фото, где девушка в нижнем белье, для шантажа и угроз, отправляет их родственникам потерпевшей. Из-за этих фото была попытка суицида, ее спасла тетя", - пишет Тансари.
 
По словам потерпевшей, он неоднократно забирал у нее телефон, документы, наручные часы, запирал в квартире. Употреблял наркотики, часто пропускал работу, что и послужило поводом для увольнения.

"Каждый раз после побоев и издевательств он смеялся ей в лицо и говорил "иди в полицию", мне будет административка, я за это ничего не получу. В марте он избил ее настолько сильно, что сломал нос. Она смогла вырваться и доехать до больницы, первые ее слова были, вызывайте 102. Но и тогда не удалось завести дело, запугав потерпевшую, он заставил отказаться от заявления, даже полиция не успела приехать, он забрал ее домой. Вылечил, восстановил нос, прошло три недели опять начал бить. 27 апреля она вызвала полицию, спросила может ли она уехать к родственникам в Капчагай, они сказали да, и пообещали, что суд будет онлайн. Но ничего не было! Там она узнала, что беременна, сказала ему об этом", - продолжила глава фонда  "Немолчиkz".

Позже девушка уехала в Тараз и там  выяснилось, что беременность внематочная. Ее прооперировали и 28 мая выписали из больницы.

"После выписки он приехал туда, божился, клялся любить, снова уговорил ее вернуться в Алматы. В Алматы их пригласили на мероприятие родственники в кафе, там он много выпил, после этого поехали в гостиницу, а в гостинице он начал требовать секс, хотя знал что она после операции, и ей нельзя по состоянию здоровья, это его разозлило, он ее ударил, устроил там шум, и администратор гостиницы вызвала полицию, а он сбежал до ее приезда. Девушка нашла такси через индрайвер и сразу уехала в Тараз. Всю ночь он ей писал, угрожал, на следующей день совершенно дерзким образом он пошел к мужу ее тети, вытащил все эти фото и стал рассказывать, что она проститутка, торгует телом. Оказалось, что когда он забирал у нее телефон, он слал с ее номера себе сообщения, где писал от ее имени себе, что она занялась проституцией. Все эти скрины он показал дяде, тот был в шоке. Сложно в это не поверить, если вдобавок к этому есть интимное фото, которые он получил от нее в дни совместной жизни. Потом сказал, если не вернешься, поеду буду показывать твоей матери и брату и т.д", - говорится в посту.

Девушка вернулась к парню. Однако дома, по ее словам, он напал на нее и изнасиловал. Сил у девушки хватило только на то, чтобы укусить, поцарапать обидчика. На следующий день пострадавшая заявила об этом в полицию.

"Из страха за свою жизнь она публикует обращение к казахстанцам. Мы знаем, что это дело на контроле руководства ДП города Алматы, надеемся на объективное расследование", - заключила Тансари.









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