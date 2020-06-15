Шантаж, угрозы, побои. Алматинка обвинила экс-полицейского в изнасиловании





"Из страха за свою жизнь она публикует обращение к казахстанцам. Мы знаем, что это дело на контроле руководства ДП города Алматы, надеемся на объективное расследование", - заключила Тансари.



















Девушка вернулась к парню. Однако дома, по ее словам, он напал на нее и изнасиловал. Сил у девушки хватило только на то, чтобы укусить, поцарапать обидчика. На следующий день пострадавшая заявила об этом в полицию.

"После выписки он приехал туда, божился, клялся любить, снова уговорил ее вернуться в Алматы. В Алматы их пригласили на мероприятие родственники в кафе, там он много выпил, после этого поехали в гостиницу, а в гостинице он начал требовать секс, хотя знал что она после операции, и ей нельзя по состоянию здоровья, это его разозлило, он ее ударил, устроил там шум, и администратор гостиницы вызвала полицию, а он сбежал до ее приезда. Девушка нашла такси через индрайвер и сразу уехала в Тараз. Всю ночь он ей писал, угрожал, на следующей день совершенно дерзким образом он пошел к мужу ее тети, вытащил все эти фото и стал рассказывать, что она проститутка, торгует телом. Оказалось, что когда он забирал у нее телефон, он слал с ее номера себе сообщения, где писал от ее имени себе, что она занялась проституцией. Все эти скрины он показал дяде, тот был в шоке. Сложно в это не поверить, если вдобавок к этому есть интимное фото, которые он получил от нее в дни совместной жизни. Потом сказал, если не вернешься, поеду буду показывать твоей матери и брату и т.д", - говорится в посту.