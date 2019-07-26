​Шарж – дело тонкое

Публичные личности – деятели культуры и искусства, политики и общественные деятели – предстают перед посетителями с неожиданной стороны, как бы доверяя им прикоснуться к скрытым струнам своей души. Одни кажутся высокоумными муд­рецами, другие поражают своей отк­рытостью, третьи того и гляди похлопают тебя по плечу…

Нам не всегда удается тет-а-тет пообщаться с великими представителями мира сего и посмотреть им в глаза. А тут – пожалуйста! Смотри сколько хочешь, даже пару ласковых слов можешь сказать, не записываясь на прием.

Как отметил главный редактор журнала «Ара» («Шмель»), заслуженный деятель Казах­стана, сатирик Копен Амирбек, которого с Еркином Нуразханом связывает творческая дружба на протяжении четырех десятилетий, автора выставки «Шарайна» отличают выдаю­щийся дар, талант, острый глаз и мягкий юмор, что дано не каж­дому художнику.

– У Еркина Нуразхана, – сказал на вернисаже Амирбек Копен, – было три учителя. Первый – Музафар Алимбаев, который назвал его «Королем карикатуры». Второй – Шерхан Муртаза. В 1980-е годы, будучи редактором газеты «Қазақ әдебиеті», он по достоинству оценил стиль Еркина и много сделал для популяризации его имени, печатая его из номера в номер и задавая вектор его творчеству. Третий – Касым Кайсенов. Он учил мужеству, справедливости, чистоте помыслов.

По мнению Амирбека Копена, Еркин Нуразхан умеет талант­ливо передать образ человека, не задевая его чувств.

– Его рисунки не продаются, а написаны только для народа. Поэтому, я считаю, это выставка именно народная, – подчеркнул главный редактор журнала «Ара».

Блистательно владея и кис­тью, и пером, Еркин Нуразхан ярко проявил себя не только как художник, но и как главный редактор издательства «Өнер», заместитель директора Государственного музея искусств им. А. Кастеева, директор дома-музея А. Кастеева. Он был художественным редактором журнала «Балдырған», заведовал отделом газеты-еженедельника «Туркістан». В нем обнаружился незаурядный дар публициста, ярким свидетельством чего стала книга-эссе «Ұлт пен Рух» («Нация и духовность»).

Помимо альбома сатиричес­ких рисунков «Кімге күлеміз?» («Над кем смеемся?») он автор книги-альбома «Шарж шеруі» («Парад шаржей») и книг «Ерліктің ерең тұлғасы» («Человек особой доблести»), «Өз елім менің – өзегім менің» («Моя страна – моя основа»). Его кисти принадлежат не только шаржи, но и живописные полотна, ставшие классикой, такие как «Кабанбай-батыр», «Касым Кайсенов», «Оралхан Бокеев» и ряд других. Славится Еркин Нуразхан и как искусный рассказчик, в словаре которого немало смешных и метких слов.

Карикатура и дружеский шарж вроде острой приправы, здесь большие дозы недопус­тимы. Гротесковый портрет человека предполагает как бы интимное общение с ним зрителя. Вглядываясь в гипертрофированные черты и жесты персонажей шаржей, понимаешь их потаенную суть. Юмор художника просто бьет ключом, высвечивая в человеке то его ершистый нрав, то мудрую отстраненность, порывистость, искру лукавинки, распахнутость души и приотк­рывает его второе «я». Хотя ведь мастер предельно скуп на детали. Два-три штриха, мгновенный росчерк рукою – и перед тобой характер человека, его самобытная натура и судьба. Смотришь и удивляешься! Смешно, остроумно. И снайперски точно.

Портретные дружеские шаржи Еркина Нуразхана добродушно юмористические. Соединяя реальное и фантастическое, преувеличивая и заостряя особенности фигуры, лица, костюма, манеры поведения, художник добивается максимальной выразительности образа и его узнаваемости. А самое главное – он не допускает в своих работах сарказма и издевки по отношению к своим героям. Доброе отношение к людям вызывает ответную доброту. С такой выставки, право слово, не хочется уходить!