Свежий выпуск
​Шашлык по разнарядке
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Местные жители оказались бдительными и сообщили в полицию о том, что на территории резервного охотничьего угодья браконьер отстреливает косуль. По сигналу оперативно прибыли на место сотрудники ДВД облас­ти. Мужчину задержали. При этом он представил им документы на имя главного специалиста отдела территориальной инспекции Минсельхоза.

Чуть позже он, кроме того, написал объяснительную записку, в которой указал, что «у него в момент задержания имелось разрешение на отстрел двух косуль и двоих кабанов. Работа проводилась на законных основаниях с участием представителей ветслужбы». Законность действий сотрудника инспекции Минсельхоза подтвердили и специалисты регионального управления недропользования.

Они, в частности, пояснили, что разрешение на отстрел животных для проверки на наличие заболеваний было выдано на основании официального обращения республиканского нацио­нального референтного центра по ветеринарии. Признав эти доводы, сотрудники полиции, как сообщила пресс-служба ДВД области, заявили, что в действиях работника территориальной инспекции Минсельхоза нет состава уголовного правонарушения.

На этом инцидент можно было бы считать исчерпанным, но есть один вопрос. Отечественное и зарубежное ТВ часто показывает сюжеты, где иностранные ветеринарные и другие, в своем большинстве природоохранные, службы исследуют диких животных. Они выезжают на место их обитания, усыпляют «сно­творными пулями», затем берут кровь, различные соскобы и другие анализы, взвешивают туши и, приведя обследуемую особь в чувство, быстро ретируются, чтобы не нанести психологичес­кой травмы. Почему же у нас для этих целей обязательно надо убить животное?

В определенной ситуации (скажем, такой, как массовый падеж сайги) подобное действие еще как-то можно оправдать экстремальной обстановкой, необходимостью оперативного принятия мер для предотвращения эпидемии и поиска ее причин. Но на сегодня в Павлодарской области вся живность жива и здорова (в том числе малочисленные косули и кабаны), и, вроде, нет надобности методом отстрела узнавать о самочувствии этих животных. Тем более что республиканский национальный референтный центр по ветеринарии, на который ссылаются в Павлодаре, к закланию приговорил не одну косулю и кабана, а (наверное, для достоверности анализов) по паре видов животных.

А так как они здоровы (официальных сообщений о падеже зверья не поступало, да и охотники об этом не сообщали), то вряд ли «научное» мясо после взятия проб будет утилизировано. Скорее всего, оно пойдет на чей-либо стол в виде жаркого или шашлыка. Не пропадать же добру.

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