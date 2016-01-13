​Шашлык по разнарядке

Местные жители оказались бдительными и сообщили в полицию о том, что на территории резервного охотничьего угодья браконьер отстреливает косуль. По сигналу оперативно прибыли на место сотрудники ДВД области. Мужчину задержали. При этом он представил им документы на имя главного специалиста отдела территориальной инспекции Минсельхоза.
Чуть позже он, кроме того, написал объяснительную записку, в которой указал, что «у него в момент задержания имелось разрешение на отстрел двух косуль и двоих кабанов. Работа проводилась на законных основаниях с участием представителей ветслужбы». Законность действий сотрудника инспекции Минсельхоза подтвердили и специалисты регионального управления недропользования.
Они, в частности, пояснили, что разрешение на отстрел животных для проверки на наличие заболеваний было выдано на основании официального обращения республиканского национального референтного центра по ветеринарии. Признав эти доводы, сотрудники полиции, как сообщила пресс-служба ДВД области, заявили, что в действиях работника территориальной инспекции Минсельхоза нет состава уголовного правонарушения.
На этом инцидент можно было бы считать исчерпанным, но есть один вопрос. Отечественное и зарубежное ТВ часто показывает сюжеты, где иностранные ветеринарные и другие, в своем большинстве природоохранные, службы исследуют диких животных. Они выезжают на место их обитания, усыпляют «снотворными пулями», затем берут кровь, различные соскобы и другие анализы, взвешивают туши и, приведя обследуемую особь в чувство, быстро ретируются, чтобы не нанести психологической травмы. Почему же у нас для этих целей обязательно надо убить животное?
В определенной ситуации (скажем, такой, как массовый падеж сайги) подобное действие еще как-то можно оправдать экстремальной обстановкой, необходимостью оперативного принятия мер для предотвращения эпидемии и поиска ее причин. Но на сегодня в Павлодарской области вся живность жива и здорова (в том числе малочисленные косули и кабаны), и, вроде, нет надобности методом отстрела узнавать о самочувствии этих животных. Тем более что республиканский национальный референтный центр по ветеринарии, на который ссылаются в Павлодаре, к закланию приговорил не одну косулю и кабана, а (наверное, для достоверности анализов) по паре видов животных.
А так как они здоровы (официальных сообщений о падеже зверья не поступало, да и охотники об этом не сообщали), то вряд ли «научное» мясо после взятия проб будет утилизировано. Скорее всего, оно пойдет на чей-либо стол в виде жаркого или шашлыка. Не пропадать же добру.