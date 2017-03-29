«Шашу»: от 4 до 99

Главной смотровой площадкой для будущих звезд стала сцена концертного зала Дворца школьников им. М. Утемисова, где более 700 девчонок и мальчишек боролись за право стать лучшими в вокале, хореографии, исполнении народных песен. По максимуму выложились не только солисты, но и инструменталисты – участники ансамблей и оркестров.Вердикт юным дарованиям выносили известные деятели культуры, звезды отечественной эстрады. В состав жюри, которое возглавил профессор Казахского национального университета искусств Жангали Жузбай, вошли художественный руководитель театра танца «Наз» Хадиша Агимбаева, декан балетмейстерского факультета Казахской национальной академии хореографии Гульнара Cаитова, победитель телевизионного конкурса «Қазақстан дауысы-2015» Муратбек Хайролда и другие.Организаторы фестиваля – управление образования г. Астаны, Дворец школьников им. М. Утемисова и ОФ «ART-ШАШУ» – сделали все, чтобы конкурсантам было комфортно не только на сцене. Они позаботились о быте юных артистов и об интересных экскурсиях. Ребята смогли увидеть достопримечательности столицы, погулять по городу, пообщаться со сверстниками.Как отметил инициатор проекта, художественный руководитель народного ансамбля «Шашу» Тауыржан Рахат, главная цель фестиваля – укрепление дружеских и культурных связей между детьми и молодежью разных стран, поддержка самодеятельного творчества, обмен опытом и художественными достижениями.– Мы стремились создать атмосферу яркого праздника и познакомить наших гостей с богатой культурой Казахстана, – подчеркнул Тауыржан Рахат.И гости тоже не остались в долгу. Так, например, детский музыкальный ансамбль «Кылыhах» из села Верхневилюйск Республики Саха, которым руководит Айталина Мойтохонова, поразил жюри и зрителей исполнением попурри якутских народных песен. В школе искусств, где занимаются ребята, их учат не только петь, но и знакомят с традициями и многогранным народным фольклора. И такая подготовка дает результат. Юные якутяне любят и знают народные песни, а эпос «Олонхо» наизусть могут продекламировать.Ребятишки в восторге от Астаны, хотя путь им пришлось преодолеть неблизкий: из села Верхневилюйск ехали 17 часов до Якутска, затем летели до Москвы 6 часов. Передохнули 9 часов – и снова в дорогу. Опять самолет. И через 3 часа их уже встречали в столице Казахстана. Дети счастливы, а вот родители волнуются: «Такая даль!» Но поводов для беспокойства, как заверяет руководитель ансамбля, нет – одни только положительные эмоции.С радостью принял приглашение на фестиваль и детский вокальный ансамбль «До-ре-мишки» из Новосибирска. Этому коллективу только 5 лет, он «отпочковался» от прославленного ансамбля «Апельсинчик», существующего в своей оригинальной исполнительской нише уже три десятилетия. «До-ре-мишкам», блеснувшим на фестивале в жанре академического вокала, есть чему поучиться и у «Апельсинчика» – победителя международных конкурсов в США, Латвии, Чехии, КНР, и у казахстанских исполнителей. Руководитель ансамбля Екатерина Бурмистрова отмечает, что они были рады возможности соприкоснуться с богатейшей культурой Казахстана, обменяться опытом.И конечно, самым-самым ожидаемым для всех участников фестиваля стал день награждения победителей и Гала-концерт. Счастливчиков оказалось много. Хотелось бы всех перечислить, но не получится. За 1-е, 2-е и 3-е места вручено как минимум по 10 сертификатов. Поэтому назову тех, кто удостоен Гран-при. В номинации «Вокал» лучшими признаны «До-ре-мишки» из Новосибирска, Тармарнаббат Дуадакбаева из Карагандинской области и группа «Балапан» из Тараза. Высшей оценки среди инструменталистов удостоились Ержан Алелов, ансамбль «Домбыра дастан» и оркестр народных инструментов «Өрлеу». Все они – из Тараза. В номинации «Народное пение» победили Дархан Молдиярбеков из Тараза (так и хочется сказать: «Браво, таразцы!») и Жаннур Мусылманбек из поселка Атасу Карагандинской области. В номинации «Хореография» несомненные лидеры – Образцовый вокально-хореографический ансамбль «Вдохновение» из Темиртау, народный ансамбль «Махаббат» из поселка Кордай Жамбылской области, шоу-балет Life из Новосибирска и народный ансамбль «Шашу» из Астаны.Абсолютным победителем фестиваля признана Тармарнаббат Дуадакбаева. Ей и вручена путевка на фестиваль International art festival, который пройдет с 13 по 20 мая в Турции. Стать его участниками смогут еще 8 обладателей сертификатов из разных регионов Казахстана.Фестиваль «Шашу» еще только обретает свое лицо и статусность, но то, что у него есть будущее, причем блестящее, организаторы не сомневаются. Каким он будет, узнаем через год. Но один из секретов Тауыржан Рахат все-таки приоткрыл.– Мы хотим убрать возрастные ограничения, – сказал он. – Пусть в нашем фестивале участвуют и малыши, и молодежь, и люди почтенные. В «Шашу» дорога открыта всем от 4 до 99 лет. Главный пропуск – талант.