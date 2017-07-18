Свежий выпуск
Шатер из европоддонов
Максут Иржанов

Арт-инсталляция «Шатер кочевника», расположенная на бульваре Нуржол, – одна из диковинок фестиваля Art Fest. Этот объект виден издалека. А когда узнаешь, что построен он из использованных европаллетов (европоддонов), предназначенных для размещения и транспортировки различных грузов, приходит изумление: ну как можно было додуматься до такого решения?

Кстати, Тотан Кузембаев родился в Южно-Казахстанской области. В 80-е годы прошлого века окончил Московский архитектурный институт по специальности «градостроительство», да так и остался жить в Москве. После работы на ряде ведущих предприятий в 2002 году основал архитектурную мастерскую и занялся индивидуальным проектированием.

В прошлом году он тоже участвовал в столичном арт-фестивале, представив на суд зрителей арт-инсталляцию «Юрта», сделанную из проволоки. Нынче же Тотан Кузембаев, его сын Олжас, а также казахстанские архитекторы Карим Тохтабакиев и Адиль Аиев решили порадовать астанинцев и гостей столицы новым творением.

– Взяв для сооружения шатра использованные европоддоны, мы решили показать, каким образом они могут быть применены вторично, – говорит Тотан Кузембаев, – а то ведь их выбрасывают, сжигают. Для креп­ления почти 2 тысяч европоддонов понадобились только шурупы. Обош­лись без единого гвоз­дя. Проект до того прост, что с ним справились бы сами рабочие. Но нам их не выделили, пришлось обходиться своими силами…

В павильоне-шатре посетителям демонстрируется фильм о кочевниках. А предыстория такова: в Московской архитектурной школе «Марш» архитекторы Тотан Кузембаев и Сергей Шошин с группой студентов создали обучаю­щую программу «Кочевники», посвященную строи­тельству деревянных построек, которые легко можно разобрать и, не нанося вреда природе, переместить в другое место.

– Нам, современным людям, есть чему поучиться у наших предков, – утверждает архитектор. – Именно тогда и родилась идея создания арт-инсталляции «Шатер кочевника» из европаллетов. Мы видели подобные проекты из бруса, поленьев, бревен, а вот такую инсталляцию первыми увидели астанинцы и гости столицы.

Популярное

Все
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Проверка получателей госгрантов вскрыла не слишком благовидные факты в Северном Казахстане
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
В многочасовых очередях за дешевым сахаром выстаивают жители Кызылорды
Должники по налогу на транспортные средства могут на время остаться без автомобиля
Точка отсчета для Нового Казахстана
О роли прошедшего референдума в развитии Казахстана высказались политологи и историки
​​​​​​​В память о жизни и служении
Власть сильна народом
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
На строительстве детских площадок в Байконыре выявлен серьезный недострой
Казахстанскому обществу не хватает терпимости и толерантного отношения к тем, кто не такой, как все
Новый облик Старой площади столицы окончательно сложился с наступлением календарного лета нынешнего года
Использовать научное наследие
Все для кутюр
Недетские условия
Вкладчики финансовой пирамиды "штурмовали" прокуратуру в Алматы
Больше денег – больше возможностей
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Свежий выпуск
Диплом качества
Свежий выпуск
В духе времени
Свежий выпуск
Танцуют ученики
Свежий выпуск
С учетом интересов всех сторон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]