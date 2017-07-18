Шатер из европоддонов

Арт-инсталляция «Шатер кочевника», расположенная на бульваре Нуржол, – одна из диковинок фестиваля Art Fest. Этот объект виден издалека. А когда узнаешь, что построен он из использованных европаллетов (европоддонов), предназначенных для размещения и транспортировки различных грузов, приходит изумление: ну как можно было додуматься до такого решения?

Кстати, Тотан Кузембаев родился в Южно-Казахстанской области. В 80-е годы прошлого века окончил Московский архитектурный институт по специальности «градостроительство», да так и остался жить в Москве. После работы на ряде ведущих предприятий в 2002 году основал архитектурную мастерскую и занялся индивидуальным проектированием.

В прошлом году он тоже участвовал в столичном арт-фестивале, представив на суд зрителей арт-инсталляцию «Юрта», сделанную из проволоки. Нынче же Тотан Кузембаев, его сын Олжас, а также казахстанские архитекторы Карим Тохтабакиев и Адиль Аиев решили порадовать астанинцев и гостей столицы новым творением.

– Взяв для сооружения шатра использованные европоддоны, мы решили показать, каким образом они могут быть применены вторично, – говорит Тотан Кузембаев, – а то ведь их выбрасывают, сжигают. Для креп­ления почти 2 тысяч европоддонов понадобились только шурупы. Обош­лись без единого гвоз­дя. Проект до того прост, что с ним справились бы сами рабочие. Но нам их не выделили, пришлось обходиться своими силами…

В павильоне-шатре посетителям демонстрируется фильм о кочевниках. А предыстория такова: в Московской архитектурной школе «Марш» архитекторы Тотан Кузембаев и Сергей Шошин с группой студентов создали обучаю­щую программу «Кочевники», посвященную строи­тельству деревянных построек, которые легко можно разобрать и, не нанося вреда природе, переместить в другое место.

– Нам, современным людям, есть чему поучиться у наших предков, – утверждает архитектор. – Именно тогда и родилась идея создания арт-инсталляции «Шатер кочевника» из европаллетов. Мы видели подобные проекты из бруса, поленьев, бревен, а вот такую инсталляцию первыми увидели астанинцы и гости столицы.