Шаяхметов на суде

передает корреспондент Kazpravda.kz из зала суда.

Напомним, 16 июля в Астане начался суд над бывшим замминистра образования и науки РК Саятом Шаяхметовым. Его обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Адвокат Нурлан Бейсекеев просил рассмотреть ходатайство о смене меры пресечения "арест" на иную, не связанную с лишением свободы. Судья Бакытбек Сыздыков отклонил ходатайство. Саят Шаяхметов находится под домашним арестом. Министерство образования и науки попросило взыскать ущерб с подсудимых в размере 1 миллиарда 153 миллионов 779 тысяч 42 тенге.