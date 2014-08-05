Шаяхметов на суде

Общество
686
Даниал Окасов

передает корреспондент Kazpravda.kz из зала суда. 

Напомним, 16 июля в Астане начался суд над бывшим замминистра образования и науки РК Саятом Шаяхметовым. Его обвиняют в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Адвокат Нурлан Бейсекеев просил рассмотреть ходатайство о смене меры пресечения "арест" на иную, не связанную с лишением свободы. Судья Бакытбек Сыздыков отклонил ходатайство. Саят Шаяхметов находится под домашним арестом. Министерство образования и науки попросило взыскать ущерб с подсудимых в размере 1 миллиарда 153 миллионов 779 тысяч 42 тенге.

Популярное

Все
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
Вынесен приговор лесникам
В Казахстане повышается спрос на экотуризм
Где и кем бы ни работал – думай о тех, кто рядом
Если строительство детских площадок – забота местных властей, то за их сохранность должны отвечать сами горожане
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Древние секреты воспитания: ругать, благословляя
Гамма формы, мелодия цвета
Неприятные мелочи мешают учебному процессу
В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами
Удивление от Вселенной
Международная цирковая программа покоряет сердца зрителей разных возрастов
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Никто не забыт
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Премьер возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

Неприятные мелочи мешают учебному процессу
Древние секреты воспитания: ругать, благословляя
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной до…
Если строительство детских площадок – забота местных власте…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]