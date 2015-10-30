Приветствуя игроков, аким СКО Ерик Султанов подчеркнул, что современный Дворец спорта стал весомым вкладом североказахстанцев в решение поставленной Президентом задачи – к 2020 году привлечь 30% населения страны к физической культуре и спорту (заметим, что самый северный регион уже близок к этому показателю). Затем он выполнил почетную миссию – вбросил на лед первую шайбу, и игра началась.

В туре республиканского чемпионата по хоккею с шайбой команды играют два дня. Первая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Номада». Что, впрочем, отнюдь не обескуражило поклонников «Кулагера». Созданная в мае команда успела зарекомендовать себя, выиграв в августе престижный предсезонный турнир «Кубок Победы». Так что теперь, считают болельщики, когда их команда получила идеальные условия для тренировок, она обязательно покажет высший класс игры.