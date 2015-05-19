Шайкеновские чтения

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Гуляим ТУЛЕШЕВА
Конференция на тему «Конституционные основы развития отраслевого законодательства РК» была посвящена памяти ученого и видного государственного деятеля Нагашбая Шайкенова. В ней приняли участие депутаты Парламента, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, госорганов, международных и неправительственных организаций, научного сообщества республики и зарубежных стран. Цель мероприятия – всестороннее обсуждение направлений совершенствования национального законодательства и правотворческого процесса, обмен опытом.
Открывая встречу, заместитель министра юстиции РК Зауреш Баймолдина зачитала приветственное слово от имени главы ведомства Берика Имашева. В нем, в частности, говорится о большом вкладе, который внес Н. Шайкенов в становление правовой системы страны, в разработку концептуальных проблем правовой науки, а также в подготовку ныне действующей Конституции РК.
Участников конференции приветствовала глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Наталья Зарудна. Она выразила надежду, что такие встречи станут доброй традицией и будут проходить конструктивно, в духе взаимного уважения и открытости.
– Для меня большая честь говорить о Нагашбае Шайкенове, чье имя вписано золотой строкой в историю юридической науки. Его прогрессивные мысли и идеи и по сей день продолжают служить во имя обеспечения прав личности, во благо правотворчества, совершенства законодательства и во славу независимого Казахстана, – подчеркнула Н. Зарудна.
По мнению главы Офиса программ ОБСЕ в Астане, все государства, как сложившиеся, так и развивающиеся демократии, регулярно проводят правовые реформы. Они могут осуществляться либо для обеспечения соответствия законодательства международным обязательствам, либо в ответ на внутренние и международные вызовы. Казахстан в этом отношении считается одной из самых динамично развивающихся стран региона.
Как отметила Н. Зарудна, благодаря конструктивному взаимодействию с казахстанскими партнерами и поддержке стран – участниц ОБСЕ удалось внести посильный вклад в разработку нового законодательства и приблизить его к международным стандартам верховенства права.
Программа конференции включала выступления порядка двух десятков спикеров. В их числе – директор НИИ частного права Кас­пийского общественного университета, академик НАН РК профессор Майдан Сулейменов, профессор юридического факультета Академии народного хозяйства при правительстве РФ Марина Телюкина и другие.

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