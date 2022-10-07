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Щебень преткновения
Андрей Кратенко

Проверить законность действий сотрудников районной полиции в Северо-Казахстанской области рекомендовали члены Совета по защите прав предпринимателей.

В палате предпринимателей СКО разбирали конфликт между предприятием по ремонту дорог и полицией района имени Габита Мусрепова, которая долгое время не позволяла дорожникам использовать щебень, не имея на то веских оснований.

На заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции представители ТОО «Магнит-2010» сообщили, что предприятие заключило договор с ТОО «Кокше Табыс» и ТОО «Кокшетау Жолдары» на поставку щебня на участок дороги Тахтаброд – Гусаковка. Инертный материал был куплен и завезен еще в апреле, но пустить щебень в дело подрядная организация ТОО «Кокшетау Жолдары» так и не смогла.

– Сотрудники полиции не дают использовать щебень под предлогом уголовного расследования, не принимая во внимание наличие у предприятия подтверж­дающих документов, – сообщил начальник отдела палаты предпринимателей СКО Айдос Кенбеилов. – При этом сами полицейские не предъявили акт, ограничивающий использование щебня.

К слову, директор ТОО «Магнит-2010» Серик Нурпеисов неоднократно обращался за разъяс­нением, но от районного отдела полиции так и не получил ни одного мотивированного ответа. Между тем дорожники теряют драгоценное время.

Заместитель начальника районного отдела полиции Нурлан Искаков в свою очередь сообщил, что информацию о незаконной добыче щебня в конце апреля им предоставил аким сельского округа:

– Он позвонил на канал «102» и сообщил, что неизвестные лица производят незаконную добычу щебня в карьере недалеко от села, хотя разрешения на это он не выдавал, – отметил Нурлан Искаков. – Аким сельского округа лично разговаривал с работниками, которые работали в карьере. Я тоже разговаривал с одним из них, и он подтвердил, что является рабочим ТОО «Магнит-2010» и что по приказу своего руководства они добывают щебень.

Члены Совета по защите прав предпринимателей поинтересовались, что же было сделано правоохранительными органами, начиная с апреля? Нурлан Искаков ответил, что изначально уголовное дело не было возбуждено, но собранные материалы были направлены в областной акимат, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО, департамент экологии. Зачем? Чтобы оценить ущерб. А само уголовное дело было возбуждено лишь в сентябре 2022 года.

Исходя из этого члены Совета по защите прав предпринимателей сделали вывод о том, что если с апреля по сентябрь не было заведено уголовное дело, то и запрета на использование щебня тоже не должно было быть. Тем более что имелись материалы, подтверждающие законность происхождения инертного материала. Как следует из документов, щебень был привезен отнюдь не из того карье­ра, о котором говорил аким сельского округа. Почему полицейские изначально проигнорировали этот факт, остается загадкой.

В конечном итоге члены Совета по защите прав предпринимателей рекомендовали областной прокуратуре проверить законность действий сотрудников полиции района имени Габита Мусрепова, а в случае подтверждения доводов ТОО «Магнит-2010» восстановить права предпринимателя и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

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