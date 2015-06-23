Щебенка для автодорог

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Асет КАЛЫМОВ
Как сообщил на торжественной церемонии заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев, в регионе сегодня действует около 100 щебеночных заводов. Новый объект призван обеспечить высококачественным стройматериалом потребность предприятий, занимающихся производством железобетонных конструкций и строительством автодорог по программе «Нұрлы жол». Удачное местоположение завода позволит наладить поставки его продукции не только в близлежащие города и поселки, но и в другие регионы страны. Кроме того, открытие производства обеспечит пополнение налогами местного бюджета.
По информации руководителя ТОО «Капшагайхиммонтаж» Дильмурата Кузиева, завод полностью автоматизирован, используются современные технологии по переработке строительного камня. Сейчас на производстве заняты 52 местных жителя, в перспективе откроется 150 новых рабочих мест.

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