Щедрые, благородные и бесстрашные

Стали известны имена победителей ежегодного республиканского конкурса благотворителей «Жомарт жүрек»

(«Щедрое сердце»).

В этом году церемония награждения состоялась в пятый раз. Учредителем и организатором конкурса выступает Министерство информации и общественного развития.

Традиции оказания помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, были для казахстанского общества всегда нетленны. Это в том числе доказали события, произошедшие в Арысе, Мактаарале, во время недавних пожаров в Костанайской области. Караваны помощи со всех уголков страны прибывали к местам бедствия, подтверждая истину о том, что чужой беды не бывает.

Победители конкурса были выявлены путем народного голосования, поэтому их признание является народным, справедливым.

Пять его номинаций «Жыл меценаты» («Меценат года»), «Тұған өлке» («Родной край»), «Жыл тұлғасы» («Личность года»), «Жылдың үздік ұйымы» («Лучший коллектив года»), «Жылдық үздік қамқоршысы» («Лучший попечитель года») значительно расширяют рамки заявленной в названии направленности конкурса.

В нем оценивают не только благо­творителей и меценатов, но и граждан страны, своими поступками и даже героизмом снискавших признание народа и ставших примером для подражания молодым. В рамках «Жомарт жүрек» награждаются и волонтеры.

С приветственным словом к победителям конкурса обратился вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров. Он отметил, что слово «асар» для нашего народа имеет сакральный смысл, отражая единство и лучшие качества души. В самые трудные часы из глубин народа рождается благородное движение поддержки ближних, брать­ев и сестер. Сегодня это движение называется волонтерством.

В каждой номинации конкурса были награждены по десять победителей, представлявших самые разные области и города Казахстана.

Статуэтки в виде сердца, памятные дипломы и букеты цветов победители получили из рук вице-министра информации и общественного развития Данияра Кадирова, депутата Сената Парламента Акмарал Шахназаровой, депутатов Мажилиса Парламен­та Веры Ким и Виктора Журина, президента Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиевой.

С одним из награжденных героев автору этих строк довелось поговорить лично. Старший лейтенант полиции из Атырау спас от падения с девятого этажа двухлетнюю девочку. Для этого ему пришлось подняться через люки с седьмого на девятый этаж. В другом случае Еламан с товарищами эвакуировал из объятого огнем многоквартирного дома 60 человек.

Сотрудник дорожно-патрульной службы готов и теперь рискнуть жизнью ради спасения наших сограж­дан. Не перевелись в народе герои, люди с добрыми и открытыми серд­цами. И подведение итогов «Жомарт жүрек» только подтвердило это.