Щедрые спонсоры

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Почти на 40 млн тенге для детей была закуплена школьная и спортивная форма, сезонная одежда, рюкзаки, письменные принадлежности. По оценке заместителя акима Караганды Ирины Любарской, вручившей спонсорам благодарственные письма, ежегодно число предприятий и организаций, поддерживающих благотворительную акцию, увеличивается.
В нынешнем году наиболее активными стали АО «Евразийский банк», «Сбербанк», «Дельта банк», «Банк ЦентрКредит», Карагандинский литейно-машиностроительный завод, ОФ «Елдос», ТОО «АРС» и другие. В канун нового учебного года в организациях образования прошли благотворительные марафоны, на которых спонсоры вручили учащимся подарки. В школах также действовали пункты сбора вещей.

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