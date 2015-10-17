Щедрые спонсоры Свежий выпуск 415 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Почти на 40 млн тенге для детей была закуплена школьная и спортивная форма, сезонная одежда, рюкзаки, письменные принадлежности. По оценке заместителя акима Караганды Ирины Любарской, вручившей спонсорам благодарственные письма, ежегодно число предприятий и организаций, поддерживающих благотворительную акцию, увеличивается.

В нынешнем году наиболее активными стали АО «Евразийский банк», «Сбербанк», «Дельта банк», «Банк ЦентрКредит», Карагандинский литейно-машиностроительный завод, ОФ «Елдос», ТОО «АРС» и другие. В канун нового учебного года в организациях образования прошли благотворительные марафоны, на которых спонсоры вручили учащимся подарки. В школах также действовали пункты сбора вещей.



