Свежий выпуск Щедрый талант рукодельницы Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

В городе Кандыагаше о Каражан Ногаевой так и говорят: рукодельница. Ее эксклюзивные работы, выполненные со вкусом, в национальном стиле, с изящными узорами, не могут не восхищать. Это – приданое для невесты, головные уборы, офисные костюмы для женщин разного возраста, изделия из войлока, шторы… Впрочем, добрая молва о ее мастерстве ходит не только в округе. В 2011 году на республиканской выставке «Қанатты әйел» она заняла третье место и получила диплом из рук председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Гульшары Абдыкаликовой. В 2012-м в конкурсе «Парыз» Каражан вновь стала обладателем диплома за лучшую работу в национальном стиле. Причем одно из ее изделий – корпе из многоцветного покроя и удивительнейшего дизайна, вовсе произвело фурор: в республике такой экземпляр оказался единственным.

– Еще в детстве моя бабушка, когда усаживала нас за небольшим круглым столиком с короткими ножками, всегда стелила вокруг него на пол войлочные корпешки полукруглой формы. Это и осталось в памяти, – говорит Каражан Ногаева. – И я, занявшись рукоделием, решила их воссоздать.

Прежде чем взяться за это дело, пришлось прочитать немало литературы о казахском прикладном искусстве, в музейных архивах покопаться. Из Алматы даже запросила книгу о рукоделии, автором которой оказалась журналистка из Китая. Будучи в Казахстане, она занималась исследованием этого казахского ремесла. Словом, своими руками мастерица швейного дела постаралась возродить забытое старое.

По профессии Каражан вообще-то бухгалтер-экономист. Многие годы проработала в одной из организаций, затем руководила быткомбинатом. А шитьем и кройкой она решила заняться в начале 2000-х, когда до выхода на заслуженный отдых оставалось совсем немного. Просто поняла, что на пенсии сидеть без дела не сможет – это не в ее характере, да и дети еще учились в вузах и нужно было поднимать их на ноги. Долго не раздумывая, поехала в Актобе и прошла специальные двухмесячные курсы кройки и шитья. Вскоре на дому открыла собственное дело. Первым ее изделием стал головной убор из норки для молодых.

Дальше – больше. Однажды поступил заказ: нужны офисные костюмы для женщин разного возраста. Сложность работы не испугала – рьяно взялась за дело. Выполнила в срок. Каражан говорит, что любовь к шитью ей привила опять-таки бабушка Алипа. Нередко по дому приходилось ей в чем-то помогать – что-то пришить, подшить. Поэтому, когда подумала о собственном деле, то сразу же выбрала шитье.

После офисных костюмов взялась за национальную одежду. А подвигла ее к этому просьба местного имама-кажы, который попросил сшить древний казахский головной убор «күпі» с малахаем. Вновь помогла литература. Потом на заказ стала шить чапаны. Как только объем работы увеличился, заказы пошли, пригласила к себе в помощь несколько девчат, которые неплохо знали азы швейного дела, подучила их. И работа закипела. На дому постепенно оборудовала отдельное помещение для кройки, другую комнату отвела под швейный цех, а в большой прихожей для посетителей выставила образцы готовой продукции, благо дом у Каражан Ногаевой добротный и позволяет разместить все необходимое. В 2005 году впервые выставила свои изделия сначала на районном конкурсе, затем на областном. Причем повезла туда не один образец национального костюма, а сразу несколько. Все эксклюзивные, ручной работы, ни в чем не повторяющие друг друга по покрою и дизайну.

Дизайнерские способности у Каражан тоже от природы. И то, что это так, можно убедиться по изящному сочетанию цветов в ее работах, наполненных национальным колоритом.

– В канун Наурыза заказы сыпались, как из рога изобилия, – улыбается рукодельница. – Поступали они даже из областного центра, других регионов. Никому не отказываю, ведь у меня прекрасные швеи работают, мастера своего дела. И мы держим свою марку.



