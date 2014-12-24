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«Щелкунчик» – трепет наслаждения
Анна НЕГИНА
Во многих театрах мира существует давняя добрая традиция – встречать Новый год «Щелкунчиком». Этот балет на сюжет сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» одинаково интересен и детям, и взрослым. Малышей привлекают яркие оживающие игрушки, горящая праздничными огнями елка, таинственная фигура волшебника… Взрос­лые услышат в гениальной музыке Чайковского не только счастливую гармонию – Юрий Григорович, всецело доверившись композитору, его партитуре, превратил милую сказку в философские раздумья о недостижимости идеального счастья. А еще это поэтический рассказ о взрослении души, предчувствии любви. Главная героиня, а с ней и маленькие зрители начинают понимать, что за смешной внешностью Щелкунчика-куклы скрывается доброе, храброе сердце, а любовь и сострадание к игрушке оборачивается для героини встречей с прекрасным Принцем. Правда, только во сне…
Зрелищность спектаклю гарантирует имя художника Симона Вирсаладзе – соавтора Ю. Григоровича по многим его постановкам. В Astana Opera уже идут их «Спартак» и «Спящая красавица». «Щелкунчик» обещает быть не менее красочным, но главное – по-настоящему сказочным. В нем герои на легком паруснике летят к вершине огромной елки, прямо в звездное небо возносится волшебник Дроссельмейер, побежденный Мышиный король, наоборот, проваливается под пол, а ожившие игрушки на радостях забавно танцуют…
Впрочем, чтобы все это было забавно-волшебно, трудиться пришлось много и многим. Во-первых, конечно, артистам, с которыми занимались ассистенты хореографа-постановщика из Большого театра Руслан Пронин и Оксана Цветницкая. Для них это тоже уже третья премьера в Астане. Главные партии станцуют три пары солистов: Мадина Басбаева и Бахтияр Адамжан, Айгерим Бекетаева и Таир Гатауов, Гаухар Усина и Досжан Табылды. У каждого из этих ярких талантливых артистов есть свои поклонники, которые в кассе спрашивают билеты именно на своих любимцев. Но интрига сохраняется до последнего, ведь пару на первый премьерный спектакль выбирает сам Григорович!
Впрочем, в обиде никто не останется, потому что график выступлений в «Щелкунчике» непривычно напряженный: спектакли идут с 25 декабря по 31-е включительно. Специально для малышей 27 и 28 декабря покажут детскую сокращенную версию «Щелкунчика» да еще дадут подарок.
Если кто-то думает, что это реклама, то ошибается – билетов уже практически нет, а это значит, что и у нас рождается традиция идти под Новый год на «Щелкунчика».

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