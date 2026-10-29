Шедевры мировой оперы и оперетты прозвучали в Астане

Афиша
Дана Аменова
корреспондент

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Музыка на все времена».

Фото: пресс-служба Казахконцерта

Концерт классической музыки представил Государственный симфонический оркестр Казахстана. Программа объединила шедевры мировой оперы и оперетты, представив музыкальное наследие итальянских, французских, чешских и австрийских композиторов.

На сцене выступили известные оперные исполнители: Медет Чотабаев, Азамат Желтыргузов, Бибігүл Жанұзақ, Айзада Капонова, Салтанат Ахметова, Азат Мәлік, Ибраһим Амин, Нұрсезім Саматқызы, Лаура Ғалым и Талғат Аллабиринов. Вокальные партии прозвучали в сопровождении Государственного симфонического оркестра Казахстана. За дирижёрским пультом выступил художественный руководитель оркестра Мирас Нуржанов.

Концерт открылся проникновенным интермеццо из оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». Затем солисты исполнили знаменитые арии из опер «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Турандот» и «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини, «Пуритане» Винченцо Беллини, «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно, «Фальстаф» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Русалка» Антонина Дворжака, а также другие произведения.

Особое место в программе заняли вокальные дуэты из произведений Бизе, Делиба и Верди, раскрывшие богатство и выразительность оперного искусства. Зрители также могли послушать популярные арии из оперетт «Джудитта», «Страна улыбок» и «Весёлая вдова» Франца Легара, «Сильва» Имре Кальмана. Финальным аккордом концерта стала Brindisi из оперы «Травиата» Джузеппе Верди в исполнении всех участников вечера.

Концерт стал встречей с музыкальной классикой, которая продолжает объединять поколения благодаря выразительности мелодий, глубине чувств и неповторимому звучанию симфонического оркестра.

#Астана #концерт #Казахконцерт

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