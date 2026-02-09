В Камерном зале имени К. Байсеитовой театра «Астана Опера» состоялся вечер классической музыки «Великие шедевры» объединивший в одной программе светлую классику Моцарта и глубокий романтизм Дворжака, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

В программу концерта вошли знаковые сочинения копозиторов двух разных стилей и эпох. Со вступительным словом выступила заслуженный деятель Казахстана, музыковед Маржан Жакенова, которая дополняла каждый номер эмоционально насыщенными комментариями.

Открыло концерт выступление Государственного трио Forte Trio, исполнившего изысканное Фортепианное трио Вольфганга Амадея Моцарта.

Во втором отделении прозвучал Фортепианный квинтет № 2 Антонина Дворжака. На сцену вышел блестящий ансамбль, в состав которого вошли народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева (первая скрипка), заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано), лауреат международных конкурсов Гульнар Тлеугабылова (альт), Максат Джусупов (вторая скрипка), лауреат премии Фонда Первого Президента РК Мурат Нарбеков (виолончель).

Примечательно, что все исполнители являются профессорами и преподавателями Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой.

Государственное трио Forte Trio, в состав которого входят Урманчеев, Джусупов и Нарбеков, очаровало любителей классической музыки своей изысканной музыкальностью, технической сложностью фортепианной партии и равноправным диалогом между инструментами.

Создатель творческого коллектива заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Курмет» Тимур Урманчеев поделился впечатлениями после выступления.

«В наступившем 2026 году все концерты мы начинаем с исполнения музыки Моцарта. Это своеобразная дань уважения одному из любимых и самых, на мой взгляд, сложных композиторов. Сегодня вечер камерной музыки не является исключением. Хочу отметить немаловажный факт. Как-то полгода назад после концерта мы встретились с Айман Кожабековной Мусахаджаевой. От нее последовала интересное предложение ‒ сыграть с нами Фортепианный квинтет № 2 Дворжака, очень популярного сочинения в репертуаре камерной музыки. Результатом нашего сотрудничества стал концерт «Великие шедевры», ‒ сказал он.

К слову, Фортепианный квинтет № 2 чешского композитора Антонио Дворжака был впервые исполнен в 1888 году в Праге и с тех пор он приобрел широкую популярность. Это сочинение было написано вполне сложившимся творцом, в творчестве которого преобладало национальное своеобразие в виде песенных и танцевальных истоков. Это один из самых ярких и исполняемых произведений фортепианного репертуара.

Такое знаковое сочинение впервые прозвучало в интерпретации известных отечественных мастеров.

«На концерте приятно было играть с высоко профессиональными музыкантами Государственного трио Forte Trio. Фортепианный квинтет № 2 Дворжака ‒ это выдающееся произведение, основанное на народных мотивах. И редко кому удается вынести его убедительно, потому что оно достаточно сложное для камерного музицирования. Композитор здесь проявил высокое мастерство, ведь у каждого инструмента были ярко показаны мотивы скорби и печали, грусти и веселья. В этой связи приходилось полностью выкладываться в различных ипостасях, различных чувствах и жанрах. Рада, что нам удалось выступить в зале с прекрасной акустикой. Публика очень тепло нас приняла. Думаю, что с этим коллективом мы в дальнейшем будем исполнять эту программу в Казахстане и за рубежом», ‒ говорит народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева.

В завершение вечера публика стоя аплодировала казахстанским музыкантам.