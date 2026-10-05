Шедевры музыкальной классики прозвучали на концерте в Астане

Культура,Музыка
Дана Аменова
корреспондент

Тематический вечер стал настоящим подарком для меломанов 

Фото: МКИ

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Музыка тілінде», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Ансамбль духовых инструментов Казахского государственного симфонического оркестра представил программу, объединившую национальную музыку, мировую классику, джаз и танго.

В рамках концерта прозвучала сюита Клода Боллинга для флейты и джазового фортепианного трио, а также произведение Ришара Гальяно «Танго для Клода».

Одной из особенностей вечера стало первое исполнение казахских народных песен в специальных аранжировках для квинтета деревянных духовых инструментов. 

Концерт «Музыка тілінде» представил национальное музыкальное наследие в современном звучании и продемонстрировал возможности сочетания национального музыкального наследия с традициями мировой академической музыки и современными жанрами.

#концерт #песни #«Қазақконцерт» #МКИ #аранжировка

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