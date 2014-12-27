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Шеф разведки исламистов из "Аш-Шабаб" сдался полиции в Сомали
Один из лидеров исламистской группировки "Аш-Шабаб" Закария Исмаил Ахмед Эрси (Zakariya Ismail Ahmed Hersi) сдался полиции в Сомали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. В руки властей он передал себя в провинции Гедо на юге страны.

Представители местных спецслужб не исключают, что на такой шаг Эрси пошел из-за противоречий с окружением лидера организации Ахмеда Абди Годани (Ahmed Abde Godane), который был уничтожен в результате удара авиации США в сентябре этого года.

Ранее за информацию, ведущую к поимке Эрси, США назначили награду в $3 млн. Самого Эрси спецслужбы называли шефом разведки "Аш-Шабаб".

В общей сложности в 2012 году администрация президента США Барака Обамы пообещала выплатить до $33 млн за сведения, которые помогут задержать восьмерых высокопоставленных членов "Аш-Шабаб". В феврале 2008 Соединенные Штаты официально признали "Аш-Шабаб" террористической организацией.

Группировка "Аш-Шабаб", несмотря на ряд крупных поражений от правительственных войск в последнее время, контролирует значительные территории на юге и в центре Сомали, а также в Кении. Экстремисты пытаются установить там исламские законы, используя террористические методы.

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