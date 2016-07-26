​«Шелковый путь-2016» пройден

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Дмитрий НОРКИН

Отечественная команда Astana Motorsports завершила участие в ралли-марафоне «Шелковый путь-2016» в столице Китая – Пекине, сообщила пресс-служба президентского клуба «Астана». Все четыре экипажа казахстанцев благополучно добрались до финиша, преодолев в общей сложности более 10 тыс. км по территории трех стран – России, Казахстана и КНР.

В копилке президентского клуба «Астана» есть золотая медаль в зачете внедорожников в категории T2 «продакшн». Командными усилиями первого места добились пилот Денис Березовский и его штурман Игнат Фальков. В топ-5 главного зачета внедорожников T1 «суперпродакшн» финишировали пилот Айдын Рахимбаев и его штурман Антон Николаев на раллийном внедорожнике MINI.

Экипаж команды в составе Бауыржана Исабаева и штурмана Владимира Демьяненко замкнули десятку сильнейших гонщиков трансконтинентального ралли-марафона в зачете T1 на внедорожнике MINI. В грузовом зачете «татра» казахстанской команды, пилотируемая Артуром Ардавичусом, оказалась 13-й.

Следует отметить, что в ходе марафона задача казахстанца не ограничивалась пилотированием. Тактика заключалась в том, чтобы довести экипаж Березовского до 1-го места. И эта задача была выполнена. Astana Motorsports становится триумфатором ралли-марафона «Шелковый путь-2016».

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