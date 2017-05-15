Шелковый путь двадцать первого века

Международный форум такого масштаба, посвященный инициативе «Один пояс, один путь», Китай проводит впервые. В числе участников – 29 глав государств и правительств, первые руководители Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Международного валютного фонда. И это только на высшем уровне. В целом же география участников охватывает около 130 стран мира. Казахстанскую делегацию возглавляет Президент Нурсултан­ Назарбаев.Инициативу «Один пояс, один путь» Китайская Народная Респуб­лика активно и последовательно реализует уже четвертый год. Впервые идею о создании вдоль Великого шелкового пути единого пространства сотрудничества, построен­ного на принципе win-win, Председатель КНР Си Цзиньпин озвучил, находясь с визитом в Казахстане в 2013 году. Стратегия оказалась необычайно своевременной и востребованной – страны мира начали охотно в нее включаться. Уже более сотни государств и международных организаций поддержали начинание КНР, с несколькими десятками из них Китай подписал соглашения о партнерстве. Нынешний форум в Пекине, как ожидается, даст новый импульс развитию взаимовыгодных контактов на новом Шелковом пути.Примечательно, что интерес к проекту проявляют даже те страны, чьи территории не находились на пути знаменитого торгового маршрута. Универсальность и очевидная польза идеи сделали ее глобальной.Казахстан, который всегда понимал важную роль взаимовыгодной интеграции и конструктивного межгосударственного сотрудничества в устойчивом развитии как отдельных стран, так и мира в целом, стал одним из наиболее глубоко вовлеченных в реализацию этой инициативы. Сегодня с проектом по созданию Экономического пояса Шелкового пути сопряжена национальная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Сотрудничество в рамках стратегии выстраивается с Евразийским экономическим союзом, одной из стран-основателей которого является Казахстан.Продвигаемая КНР инициатива подразумевает строительство сухопутных магистралей и морс­ких путей, связывающих государства, регионы и континенты, создание зон экономического сотрудничества, укрепление торговых связей. Кроме того, она нацелена на всестороннее усиление координации и сопряжение национальных стратегий развития стран-участниц на основе общности и взаимодополняемости интересов.Как подчеркнул на открытии форума Председатель КНР Си Цзиньпин, в свое время Великий шелковый путь принес региону небывалый рост и процветание. История показывает, что дорога к гармоничному развитию в будущем идет через взаимопонимание и сотрудничество.Си Цзиньпин в своей программ­ной речи на форуме обозначил пять принципов, которые лежат в основе инициативы «Один пояс, один путь». В первую очередь она должна вести страны к мирному сосуществованию, необходимо, чтобы государства формировали партнерские отношения на основе диалога и кооперации, без конфронтации и блокового подхода.При строительстве надо раскрывать потенциал всех государств в интересах экономичес­кой интеграции, синхронизации роста и общедоступности дивидендов. «Один пояс, один путь» должен вести к открытости – важно сообща формировать благоприятную для этого среду, способствовать созданию справедливой, рациональной и прозрачной сис­темы правил международной торговли и инвестиций, глубокой интеграции рынков.Важная роль отводится инновациям – страны-участницы инициативы должны встать на путь инновационного развития, активизировать сотрудничество в передовых областях (цифровая экономика, искусственный интеллект, нанотехнологии, квантовые компьютеры, «большие данные», «умные города») и проложить «цифровой Шелковый путь XXI века». В контексте инновационного развития Си Цзиньпин особо подчеркнул, что важно на прак­тике внедрять новую «зеленую» концепцию развития, ратовать за низкоуглеродный, циклический и устойчивый способ производства и образа жизни, усилить природоохранное сотрудничество, создать экоцивилизацию, совместными усилиями реализовать Цели устойчивого развития до 2030 года.Он также проинформировал, что КНР намерена выступить с инициативой о создании Международного союза «зеленого» развития «Одного пояса, одного пути». И, наконец, еще один принцип – это цивилизационное взаимодействие, культурно-гуманитарный обмен, нацеленный на обеспечение глубокого взаимопонимания и уважения между странами и народами.Председатель КНР также сообщил, что Китай намерен увеличить финансовую поддержку строительства «Одного пояса, одного пути» – в Фонд Шелкового пути будут дополнительно вложены 100 млрд юаней. Кроме того, Эксимбанк Китая и Государственный банк развития КНР выделят в общей сложности 380 млрд юаней на целевые кредиты для поддержки проектов нового Шелкового пути. На ближайшие пять лет КНР также намерена предоставить вовлеченным в строительство ОПОП развивающимся странам и международным организациям гранты на 60 млрд юаней, преимущественно для реализации проектов по улучшению жизни населения.После церемонии открытия в рамках форума состоялся диалог высокого уровня, проходивший параллельно на нескольких площадках – Казахстан был представлен на каждой сессии (членами Правительства, руководителями национальных компаний, экспертами). В центр внимания здесь были поставлены вопросы взаимозависимости политик и стратегий развития стран – участниц инициативы «Один пояс, один путь», инфраструктурная, торговая, финансовая и социальная взаимосвязь.Основная цель форума заключается в обсуждении направлений активизации сотрудничества, создании платформ взаимодействия и обмена результатами совместной работы. Участники рассматривали такие вопросы, как инфраструктурная связь, торгово-экономическое сотрудничество, промышленные инвестиции, энергетика и ресурсы, финансовая поддержка, защита окружающей среды.Такие масштабные форумы, с представительством на столь высоком уровне имеют еще одну безусловную ценность – они дают мировым лидерам возможность не только официально озвучить свою позицию и выслушать других, но и лично пообщаться в кулуарах мероприятия, обменяться мнениями в неформальной обстановке.На полях Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» Нурсултан Назарбаев провел ряд встреч с лидерами зарубежных стран.Президент Казахстана поприветствовал Председателя КНР Си Цзиньпина и поздравил его с успешным открытием мероприятия.Побеседовал Глава государства с Президентом России Владимиром Путиным и главой Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, с которыми обсудил итоги майского раунда международной встречи по Сирии в Астане. Отмечая результаты Астанинского процесса, Реджеп Эрдоган подчеркнул его значимость для продолжения диалога по сирийскому вопросу в Женеве.Кроме того, Глава государства обменялся приветствиями с президентами Беларуси Александром Лукашенко и Узбекистана – Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министрами Пакистана Навазом Шарифом и Малайзии – Наджибом Тун Разаком, председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом.Также Нурсултан Назарбаев провел беседу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который подтвердил свое намерение принять участие в предстоящем саммите ШОС в Астане.В ходе разговора с Президентом Казахстана Премьер-министр Испании Мариано Рахой подтвердил участие Короля Испании в предстоящей международной выставке «ЭКСПО-2017».С Си Цзиньпином Нурсултан Назарбаев позже провел отдельную встречу в двустороннем порядке. Глава государства поблагодарил Председателя КНР за приглашение на форум «Один пояс, один путь» и отметил его хорошую организацию.– Я думаю, что форум станет одним из главных событий этого года во всем мире. Ваше выступление на открытии форума было весьма содержательным и дало ответ на многие вопросы, касающиеся сотрудничества между странами. «Один пояс, один путь» – это новая парадигма, схема сотрудничества на новом уровне, – отметил Президент.Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что идея «Один пояс, один путь» – это сотрудничество не только на региональном уровне, но и взаимодействие между странами разных континентов.– В этом поясе принимают участие более 60 стран, охватывающих 45% населения мира. Двустороннее и многостороннее сотрудничество между Казахстаном и КНР стало образцовым, и другие государства могут у нас учиться, – сказал Президент, отметив положительную динамику развития отношений между РК и КНР и выразив уверенность в дальнейшем их укреплении на более высоком уровне.Кроме того, стороны обсудили вопросы обеспечения региональной и кибербезопасности, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Си Цзиньпин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за вклад Казахстана в процесс урегулирования сирийского конфликта.Председатель КНР отметил успешность программы «Нұрлы жол», а также актуальность международной инициативы СВМДА. Лидер Китая подтвердил также готовность посетить Казахстан с официальным визитом, принять участие в саммите ШОС и открытии международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».Главы государств обсудили также ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено темам увеличения товарооборота и сотрудничества в области промышленности, инноваций, транспорта и энергетики.Еще одна встреча состоялась у Главы государства с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном. Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Казахстаном и КНР.– На встрече в 2014 году мы подняли вопрос о реализации проектов по созданию производств, соединению транспортных систем. Нам предстоит осуществить еще ряд важных проектов, – сказал Президент.Нурсултан Назарбаев, отметив важность интеграционных процессов, подчеркнул особую роль инициативы «Один пояс, один путь» в современных условиях, обратил внимание на позитивные результаты сопряжения двух программ – «Нұрлы жол» и нового Шелкового пути.Кроме того, стороны обсудили вопросы повышения объемов товарооборота между государствами, перспективы использования транзитного потенциала Казахстана, аспекты развития технологий и экологически чистых современных производств, а также взаимодействие в энергетической и сельскохозяйственной сферах.В завершение Президент Казахстана пригласил Ли Кэцяна посетить нашу страну с визитом.…Сегодня, 15 мая, проходит второй, завершающий день форума, в рамках которого запланировано выступление Президента РК Нурсултана Назарбаева.