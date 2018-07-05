​Шелковый путь поэзии

Для нас давно привычны музыкальные клипы, а вот поэтический клип – явление в Казахстане новое. Хотя, как утверждают организаторы фестиваля, жанр кинопоэзии существует еще с 20-х годов прошлого столетия. И сейчас, когда молодежь предпочитает книгам Интернет, интерес к кинопоэзии возродился во всем мире, но уже на новом витке развития.

Лучшие фестивальные работы свидетельствуют, что их авторы стремились создавать даже не клипы, а фильмы в миниатюре, визуализируя поэзию. Таким образом Silk Road преследует благородную цель – прививать молодому поколению любовь к поэзии на понятном для них языке, популяризируя прежде всего бесценное наследие поэтов Востока и Центральной Азии.

Первый фестиваль кинопоэзии прошел в Алматы летом прошлого года в рамках Международной литературной биеннале, организованной Национальной библио­текой РК. Хотелось бы особо подчеркнуть, что Silk Road – не коммерческий, а сугубо просветительский проект.

– Поиск стихотворения для экранизации дает нашим участникам импульс к ознакомлению с поэтическими произведениями авторов разных эпох, культур и мировоззрения. Фестиваль стремится создать интеллектуальную площадку для обмена идеями по воплощению экранизаций, для выявления новых поэтов, для культурного диалога между участниками из разных стран. Такие же функции в свое время выполнял и Великий шелковый путь, – считает кинокритик, сценарист Галия Байжанова.

Почетным председателем жюри фестиваля стал народный писатель РК, литературовед, линг­вист Олжас Сулейменов. Членами жюри – директор Национальной библиотеки Жанат Сейдуманов, музыкант, основательница группы Magic of Nomads Газиза Габдрахимова, член независимой Ассоциации кинокритиков Галия Байжанова, кинопродюсер Кристоф Токе (Германия), писатель и руководитель литературного проекта Sonne und Fleisch Александр Вадим (Австрия), культуролог, писатель и драматург Лукас Сежпек (Австрия).

На фестиваль было представлено около 100 короткометражных фильмов продолжительностью от 1 до 10 минут со всех континентов. Гражданство, место проживания и возраст участников значения не имели. В финал прошли 17 работ, из которых 10 стали победителями.

Гран-при в номинации «Лучший международный поэтический фильм» получил Things I carry into the world (США). Лучшим восточным поэтическим фильмом признан Tsukumogami (США). В номинации «Лучший казахстанский поэтический фильм» победили две ленты – «Что знаем мы о времени том диком...» (на стихи Хакима Булибекова), снятый научно-реставрационной лабораторией «Остров Крым», и «Привет, любимый человек», автор стихотво­рения и режиссер – Бауыржан Нурумов.

– Фестиваль мне понравился, – сказал Бауыржан Нурумов. – Соз­давая свой ролик, я был вдохновлен фильмом «Амре» о знаменитом казахском певце Кашаубаеве. Свою киноленту сделал в стиле 60-х, сам подбирал реквизиты, нашел даже ретромашину. Работать было очень интересно, ведь кинопоэзия – это, по сути, второе рождение стиха.

В номинации «Лучший анимационный поэтический фильм» победила работа «Тепло в ладонях» на стихи Омара Хайяма, режиссер Айсулу Талканбай. «Лучший экс­периментальный поэтический фильм» – Dialog about Austria режиссера Губерта Силецки (Австрия) и «Хальфин» на стихи Зитты Султанбаевой в исполнении автора (Казахстан).

В номинации от НПО Women of Kazakhstan Award дипломы получили казахстанские режиссеры Елена Ковардакова за фильм «Варварство» на стихи Мусы Джалиля и Аурелия Акмуллаева за картину «Пилигрим» на стихи Зитты Султанбаевой. В номинации от НПО Expo&Women «А что, если мы одни во Вселенной?» лучшей признана работа Фарида Сайфуллина на стихии Бернара Вербера.

На фестивале была предусмот­рена и специальная номинация – «За вклад в киноискусство Казахстана», победителем в ней стал режиссер Дарежан Омирбаев с фильмом «Язык отцов» на стихи Олжаса Сулейменова.

Фильмы-победители будут демонстрироваться на площадке казахстанского павильона на предстоящих выставках «ЭКСПО-2019» и «ЭКСПО-2020».