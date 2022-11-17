Шелковый путь театров

Международный фестиваль «Жібек жолы» проходит в столице. Участников встречает театр «Астана Опера».

Красная дорожка со знаменитыми гостями, яркая шоу-прог­рамма и всеми любимая опера «Бiржан – Сара» Мукана Тулебаева положили начало трехнедельному фестивалю, объединившему артистов из Италии, Германии, Чехии, Украины, Армении, России, Беларуси и других стран. Международный фестиваль призван выйти за рамки музыкального мероприятия и обрести значение культурной коммуникации между Казахстаном и странами ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы обещают: программа «Жібек жолы» непременно удивит жителей и гостей столицы.

– Большой фестиваль оперы и балета – не просто событие в культурной жизни нашей страны, это настоящий праздник для всех ценителей высокого искусства. Мы серьезно готовились, продумывали программу и решили, что нужно исполнить музыку как узнаваемую, искрящуюся, так и гранд-полотна, чтобы отразить истинный дух театра. Старались также показать преемственность поколений, поэтому в спектак­лях задействованы и мастера сцены, и молодые солисты, – подчеркнул директор «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Так, открыла фестиваль опера «Бiржан – Сара» – подлинное достоя­ние национальной классики. На сцене был звездный состав исполнителей. В партии Сары блистала заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова. Впечатлил публику ярким исполнением партии Жанботы заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, безграничную материнскую любовь Аналык (и вокально, и драматически сложной партии) смогла передать Гульжанат Сапакова. Образ ревнивой Алтынай талантливо раскрыла заслуженная артистка Казахстана Жаннат Бактай. Прекрасно справились со своими партиями Ержан Саипов (Жиенкул), Шынгыс Расылхан (Кожагул), Рамзат Балакишиев (Серик), Талгат Аллабиринов (Естай).

Партию Биржана приглашен исполнить солист Мариинского театра, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Ахмед Агади. Символично, что именно этой оперой «Астана Опера» открывал первый театральный сезон в 2013 году. Правда, десять лет назад на сцене шла постановка лауреата Государственной премии РК, народного артиста России Юрия Александ­рова, но в главной партии также пел блестящий тенор, лучший исполнитель роли Биржана Ахмед Агади.

Музыкальные критики не раз отмечали, что певец обладает техничным, редкой красоты и подвижности голосом. Он высту­пает на многих известных оперных сценах, участвовал в спектаклях Большого театра России, Амстердамской оперы, Королевской Датской оперы, Будапештской оперы, Страсбургской оперы, Театра Колон в Буэнос-Айресе.

Сейчас певец раскрыл образ главного героя уже в новой редакции оперы (2018 год) заслуженного деятеля Казахстана Асхата Маемирова и режиссера-консультанта – лауреата Государственной премии Республики Татарстан Михаила Панджавидзе, в которой постановщики предложили новое прочтение казахской классики.

– Биржан – это особенная роль. Когда мне предложили ее исполнить, я с удовольствием согласился, начал над ней работать, искать новые интонации. Хотелось не просто выйти на сцену и спеть, а пропустить эту историю через душу, чтобы слушатели сопереживали моему герою, вмес­те с ним радовались и страдали. Моя цель – достучаться до сердец зрителей, не оставить их безучастными, – говорил Ахмед Агади. – В течение месяца я занимался с концертмейстером, нарабатывал интонации в голосе, чтобы звучать эмоционально, темпераментно, так как партия написана очень музыкально, в ней есть глубина сердца и души.

Певец подчеркнул, что ему нравится этот герой прежде всего тем, что он сам был певцом, писал музыку.

– Все его творчество посвящено любви и справедливости. В те времена, как и сейчас, тоже была несправедливость: баи не давали жизни простому народу, об этом Биржан всегда говорил прямо, через свои стихи и песни. Он был отважным человеком, – отметил Ахмед Агади.

Симфонический оркестр, хор, солисты «Астана Опера» выступили под управлением автора музыкальной редакции оперы, заслуженного деятеля Казахстана,­ дирижера-постановщика Абзала Мухитдина.

Продолжил фестивальную программу балет «Дон Кихот» Л. Минкуса, где выступили звез­ды Большого театра Беларуси Дмитрий Уксусников и Людмила Хитрова. Дирижер – Руслан Баймурзин. Затем настанет черед оперы «Турандот» Дж. Пуччини, за дирижерским пультом будет всемирно известный маэстро­ Алан Бурибаев. В партии Калафа на сцену выйдет Ованнес Айвазян (Армения). Во второй день выступ­ления Турандот исполнит Оксана Крамарева (Украина-Германия), Лиу – Либуше Санторисова (Чехия).

Также зрителям предложат один из самых знаменитых балетов мира – «Лебединое озеро» П. Чайковского. В первый день выступят приглашенные звезды Анна Муромцева (Украина) и этуаль Венгерского театра оперы и балета Герго Армин Балаши. Дирижер – Джузеппе Акуавива (Италия).

29 ноября состоится Вечер балета в двух отделениях. В программе – Гала-балет и одноакт­ный балет «Шесть танцев» И. Килиана на музыку В. А. Моцарта, где участвуют солисты Андрей Сорокин, Анастасия Мильяченко (Россия), Дарья Сузи и Хавьер Качейро Алеман (Германия). Дирижер – Арман Уразгалиев.

2 декабря будет представлен шедевр оперного искусства – «Евгений Онегин» П. Чайковского, дирижер – Алан Бурибаев. Партию Ленского исполнит Александр Михнюк (Беларусь), образ Ольги воплотит Дарья Горожанко (Украина). 3 декабря в партии Евгения Онегина на сцену выйдет Константин Бржинский (Россия), партию Гремина исполнит Барсег Туманян (Армения).

Фестиваль «Жібек жолы» завершится 6 декабря фееричным гала-концертом.