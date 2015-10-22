Свежий выпуск Shell – глобальный спонсор ЭКСПО-2017 Сергей ОСАНОВ

Об этом заявил Дунган ван Берген, председатель концерна Shell в Казахстане – вице-президент Shell VP and Country Chairman in Kazakhstan, во время встречи с главой правления НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым. «За такой период уже 48 стран подтвердили участие в ЭКСПО-2017. Это хороший результат. Мы готовы сделать ставку на ваш успех», – сказал Дунган ван Берген. Тем самым представитель компании подтвердил намерение Shell выступить глобальным спонсором «Астана ЭКСПО-2017» и принять участие в предстоящей выставке. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества.

В ходе встречи Ахметжан Есимов рассказал о проекте, целях выставки и ходе строительства будущей экспозиции. «Выставка – это прежде всего глобальная площадка. И для нас очень важно, что компания Shell заявила о намерении быть глобальным спонсором ЭКСПО-2017», – отметил Ахметжан Есимов.