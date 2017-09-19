Схема трудоустройства иностранцев изменится в Казахстане

В Казахстане изменят условия выдачи разрешений на трудоустройство иммигрантов. Об этом на заседании Правительства заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По словам министра, в разработке новой концепции миграционной политики учтен опыт стран ОЭСР и применено сочетание временной и долгосрочной миграции.
"Предлагается применять три вида разрешений на трудоустройство иностранных специалистов. Первое – разрешение до одного года на временную работу для работников низкой квалификации в целях ограничения их притока. Оно распространяется на сезонных иностранных работников, трудовых иммигрантов, работающих у физических лиц с ограничением по возрасту, то есть не младше 18 лет, и с сохранением уплаты сбора", – проинформировала Дуйсенова.
Второй вид разрешения действует до трех лет для квалифицированных иностранных работников. Они примут участие в реализации приоритетных для страны проектов. Разрешение может выдаваться сразу на три года в зависимости от характера реализуемых проектов вместо нынешнего одного года, пролонгируемого ежегодно.
"Третье разрешение – квалифицированным иностранным рабочим на профессиональную деятельность для реализации долгосрочных проектов. Это система справок, которая была введена в текущем году. В рамках концепции предлагается расширить срок действия справок с трех месяцев до трех лет. Справка о соответствии квалификации навыков и умений работника установленным требованиям будет иметь силу до трех лет, и в течение трех лет он может трудоустроиться в Казахстане", – добавила спикер.
Также Дуйсенова отметила, что эти меры будут сопровождаться реализацией общенациональной программы повышения квалификации для замещения в будущем иностранных специалистов национальными кадрами.
Отметим, что предлагаемый проект концепции подготовлен с учетом текущей ситуации, тенденций мировой экономики и долгосрочных перспектив.