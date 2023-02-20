Схему серого импорта российского зерна через Казахстан раскрыли в АФМ

За год казахстанская компания экспортировала в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно на сумму более миллиарда тенге.

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Сотрудники Департамента АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона выявили схему серого импорта российского зерна, с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Казахстана, сообщает Kazpravda.kz.

"Установлено, что одно из ТОО в период с 2021 по 2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.

При этом, как отмечается, с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" на сумму почти 150 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается, добавили в агентстве.