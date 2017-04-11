Общество
Схемы объездных путей на время ремонта дорог представили в Астане
В акимате Астаны представители ДВД и Управления автомобильных дорог сообщили о предстоящем ремонте городских улиц и инженерных коммуникаций, передает Kazpravda.kz.

Ввиду ремонта будут перекрыты дороги, поэтому водителям рекомендуют воспользоваться объездными путями. 

По данным городского акимата, в текущем году средним ремонтом запланировано охватить десятки километров дорожного покрытия. На дорожно-ремонтные работы выделено 5,5 млрд тенге. Также в этом году планируется строительство дорожной развязки на левобережье, на строительство которой выделяется 24 млрд тенге.

"Одним из перспективных и важных аспектов для снятия транспортной напряженности является дальнейшее строительство малой кольцевой дороги. В текущем году мы планируем завершить строительство улиц Кошкарбаева, будет продолжено строительство улиц Бейсековой от улицы Сыганак до Улы дала протяженностью 2,9 километра. Будет открыт проезд по улице Сарайшык от Турана до Бейсековой протяженностью 3 километра. Кроме того, в текущем году будет построено 11 улиц протяженностью 10,5 километра в том числе 48 километров инженерной сети – теплотрасса, водопровод, ливневка, кабели связей", – рассказал руководитель Управления автомобильных дорог Асхат Карагойшин.

Во время строительства водопроводных сетей по проспекту Кабанбай батыра с 15 по 25 апреля ожидается перекрытие улицы Алматы на пересечении с проспектом Кабанбай батыра.

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С 26 апреля по 10 мая будет перекрыта улица Керей-Жанибек хандар на пересечении с проспектом Кабанбай батыра.

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С 10 мая по 15 мая будет закрыт проезд по проспекту Кабанбай батыра на пересечении с улицей Орынбор.

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В целях бесперебойного теплоснабжения левобережной части города акиматом ведутся работы по строительству тепломагистрали 5-го ввода. В связи с этим с 15 апреля по 15 мая 2017 года будет ограничено движение по пр. Тлендиева на пересечении с ул. Ш. Бейсековой, с 16 по 26 мая будет перекрыто движение по ул. Ш. Бейсековой между пр. Н. Тлендиева и ул. С. Сейфуллина.

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С 15 апреля по 30 мая планируется выполнить работы по среднему ремонту дорожного полотна на 14 улицах: 11 улицах левого берега, 3 улицах правого берега города. При проведении среднего ремонта дорог будет осуществляться частичное перекрытие улиц. На некоторых улицах при укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия полностью ограничат движение автотранспортных средств. Перекрытие улиц будет осуществляться согласно графику производства ремонтных работ.

С 10 апреля планируется начать работы по ремонту мостов "Аркар" (М-1) и "Арыс" (М-3): покраска перильных ограждений, замена деформационных швов, облицовка барьерных ограждений.

В связи с проведением временных ремонтных работ акиматом столицы на пяти участках города разработаны схемы движений, что значительно облегчит движение автовладельцам.

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По словам руководителя Управления автомобильных дорог Асхата Карагойшина, 3 схемы будут размещены на левобережье, 2 схемы – на правом берегу (пр. Тлендиева). Руководитель ведомства заверил, что жители и гости столицы будут заранее оповещены и предупреждены об изменениях схем. Вместе с тем на время проведения ремонтных работ небольшому изменению подвергнутся и схемы маршрутов общественного транспорта, о чем пассажиры будут также заранее уведомлены.

Во втором полугодии ожидается ремонт около 50 улиц города, в том числе на окраинах и в жилых массивах, сообщил Асхат Карагойшин.

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