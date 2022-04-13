Порядка 336 млн тенге задолжал субподрядчик – некое ТОО «Темір жол жөндеу» – генподрядчику и западноказахстанским предпринимателям – поставщикам товаров и услуг при строительстве одной из дорог республиканского значения.

Бизнесмены из Уральска в недоумении, почему к масштабным проектам, осуществляемым за счет бюджетных средств, привлекаются сомнительные компании, при этом ни сам заказчик в лице нацкомпании, ни местная исполнительная власть не могут повлиять на недобросовестных участников?

На прошлой неделе руководители ряда западноказахстанских компаний подготовили коллективное обращение на имя акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева, генерального директора ТОО «Камкор менедж­мент» Диаса Сулейменова, директора Западно-Казахстанского филиала АО «КазАвтоЖол» Амира Каримбаева, в котором просили помочь получить заработанные деньги.

Как указано в обращении, в 2020 году в Западном Казах­стане был начат капитальный ремонт участка республиканской автострады Казталовка – Жанибек – граница РФ км 53–95. Заказчиком работ выступило АО «НК «КазАвтоЖол», подрядчиком – ТОО «Темір жол жөндеу», которое в свою очередь заключило договор субподряда с ТОО «ADF Story+» (договор № 21-МП от 13.02.2020 года).

Субподрядчик привлек ряд местных компаний, но уже с сентября 2020 года, ссылаясь на задержки финансирования со стороны ТОО «Темір жол жөндеу», перестал производить оплату поставленных товаров и оказанных услуг (аренда спецтехники, поставка ГСМ, стройматериалов, организация питания рабочих, вывоз и утилизация отходов и другое). При этом строительство дороги продолжалось, и поставка товаров и услуг осуществлялась без предоплаты.

В июне минувшего года местные компании поднимали этот вопрос, на что получили ответ: мол, ТОО «ADF Story+» обязуется до 25 ноября 2021 года погасить имеющуюся задолженность перед кредиторами.

– Когда мы приостанавливали работу из-за отсутствия денег, нам звонили из АО «НК «КазАвто­Жол», ТОО «Темір жол жөндеу» и уверяли: оплата будет. Просили не останавливаться. Сейчас тех людей в данных компаниях уже нет. Генеральный подрядчик и субподрядчик получили деньги, а мы нет, – рассказали предприниматели, собравшиеся у областного акимата. – Ситуация длится два с половиной года. Нам нечем платить зарплату, оплачивать налоги, кредиты, вести дальнейшую предпринимательскую деятельность.

Как рассказали предприниматели, они неоднократно обращались в областной филиал АО «КазАвтоЖол», к представителям ТОО «Темір жол жөндеу» с просьбой решить вопрос погашения задолженности нанятого ими субподрядчика. Но, к большому сожалению, это не дало никакого результата.

– Изначально представитель ТОО «ADF Story+» имел на руках печать ТОО «Темір жол жөндеу», он утверждал, что ТОО «ADF Story+» – его дочерняя компания. В результате с ТОО «ADF Story+» взять нечего, а ТОО «Темір жол жөндеу» направляет нас в суд, мол, там разбирайтесь с ТОО «ADF Story+». Однако нам достоверно известно, что расчетные счета компании арестованы, и она не располагает своим имуществом, за счет продажи или передачи которого могла бы погасить задолженность, – объясняют предприниматели.

Кредиторы, подавшие в суд на ТОО «ADF Story+» и имеющие на руках положительные решения суда, не получили денег, более того, понесли дополнительные расходы на обеспечение иска, оплату адвокатов и прочее, что им никто не компенсирует.

– Как мы поняли, это специально созданная схема с подставной компанией, чтобы не платить нам. Все все понимают, но не хотят вмешиваться, – говорят предприниматели.

На сегодня общая сумма задолженности ТОО «ADF Story+» перед 15 местными предпринимателями превышает 236 млн тенге.

Учитывая, что дороги строятся за счет бюджетных средств, бизнесмены попросили акимат дать распоряжение департаменту экономических расследований по Западно-Казахстанской области провести проверку на предмет возможных незаконных действий со стороны заказчика и генерального подрядчика в отношении выплаченных за 2020–2021 годы денег, а также разобраться в этой ситуации прокуратуре. Кроме того, по их мнению, генеральный подрядчик ТОО «Темір жол жөндеу» должен обязать нанятого им недобросовестного субподрядчика погасить задолженность. Иначе компании рискуют остаться без оплаты, что повлечет остановку предприятий и, возможно, их банкротство.

В акимате области ответили, что, несмотря на понимание положения, в котором оказались местные предприниматели, гос­органы не вправе обязывать генподрядчика оплачивать долги субподрядчика.

Как оказалось, ТОО «ADF Story+» задолжало около 100 млн тенге и генподрядчику. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Темір жол жөндеу» Айбек Терекбаев на совещании в ЗКФ АО «НК «КазАвтоЖол» с участием вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берика Камалиева. Вместе с тем он заверил, что руководство ТОО «ADF Story+» ни от кого не скрывается и готово оплатить услуги западноказахстанским компаниям.

Остается непонятным, почему тогда не действуют решения суда, и предприниматели вынуждены писать обращения в нацкомпании и прокуратуру?

– Поручаю ТОО «Темір жол жөндеу» возобновить и продолжить работу по трехстороннему соглашению. Заключить договор цессии и долги подрядчиков взять на себя. Вместе с вашими – это свыше 336 миллионов тенге. У вас есть юристы, ресурсы, чтобы вернуть эти деньги. Если не получится, нужно наказывать ТОО «ADF Story+» вплоть до уголовного дела, – подчеркнул Берик Камалиев. – Мы не настаиваем на продолжении сотрудничества с вами, но дорогу нужно строить дальше.