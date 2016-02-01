​Шенген под угрозой

После терактов в Париже страны Шенгенского соглашения заговорили о возможном закрытии границ. Однако единой позиции у них еще нет.

Безопасность или права человека?

Из-за терактов в Париже режим свободного пересечения границ в рамках Шенгенской зоны не будет отменен, пообещал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он признал, что соглашение действительно находится под угрозой, но из-за того, что контроль границ неэффективен. По словам политика, одна террористическая атака не может изменить отношение к проблеме миграции в ЕС. Между тем не все страны Шенгенской зоны разделяют оптимизм главы Еврокомиссии.

В Финляндии допускают, что Шенгенская зона может не выдержать продолжающегося притока беженцев и уже скоро полностью перестанет выполнять свое предназначение. Как заявил министр внутренних дел страны Петтери Орпо, свободное передвижение в рамках соглашения может оказаться в опасности уже в ближайшие недели. Он также отметил, что в связи с терактами во Франции в Финляндии ужесточены меры безопасности. В частности, речь идет об усилении наблюдения на границе. А премьер-министр страны Юха Сипиля заявил, что при необходимости финские власти и вовсе готовы вернуть пограничный контроль на границах с европейскими странами.

В свою очередь министр обороны Израиля Моше Яалон посоветовал европейцам больше думать о безопасности, чем о соблюдении прав человека. Он подчеркнул, что в Европе баланс между вопросами безопасности и соблюдения прав человека до сих пор склоняется в сторону прав человека, но больше так не может быть, передает Интерфакс.

Возникший в Европе из-за наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки кризис «обозначил волны разногласий», заявила в интервью BNS депутат Европейского парламента Сандра Калниете. Она заявила, будто Германия своим поведением и заявлениями о том, скольких выходцев из зон военных конфликтов она может принять, сейчас «шлет беженцам неправильные сигналы», которые могут быть восприняты ими как призыв «приходите, мы вас ждем».

Это опасно, убеждена евродепутат. Она отметила, что не все политики в ФРГ единодушны, не все считают такую политику государства правильной. Немцы изначально были позитивно настроены по отношению к новоприбывшим, но когда общество столкнется с трудностями в интеграции большого числа приезжих, оно «может радикализоваться», прогнозирует Калниете. Часть политиков играет на таких опасениях коренного населения, повышая себе рейтинг. «Вместо того чтобы эмоции людей немного поунять, у нас находятся такие люди, которые все больше их разжигают», – сказала Калниете.

Участники прошедшего 23 сентября 2015 года в Брюсселе саммита по вопросу беженцев решили укреплять внешние границы ЕС. Словакия, не согласная с решением саммита относительно квот, пообещала обжаловать его в суде ЕС. По действующим правилам, страна, состоящая в Шенгене, имеет право закрыть свои границы на период до 6 месяцев, однако на встрече в Гааге министры потребовали, чтобы этот период был увеличен до 2 лет. Вопрос будет изучен Европейской комиссией.

Британия, не участвующая в европейской программе расселения беженцев, обсуждает собственный план их приема. Благополучные страны активно строят стены на границах с менее благополучными соседями. Но стены создают только новые проблемы.

Мрачные прогнозы

Через 2 месяца Шенген рухнет, если Европа не обуздает миграционный кризис. Такие опасения озвучил глава Евросовета Дональд Туск, выступая перед Европарламентом. Он предупредил, что ЕС «провалится как политический проект», если не сможет обеспечить соответствующий контроль на внешних границах. «Мартовское заседание Евросовета станет последним шансом понять, работает ли наша стратегия... Если нет, мы столкнемся с печальными последствиями, такими как развал Шенгенской зоны. Разумеется, эта альтернатива нашей стратегии безрадостна, поэтому я призываю страны-участницы в полной мере реализовать стратегию», – заявил Туск.

Политик не одинок в своих мрачных прогнозах. Похожее заявление сделал премьер Нидерландов Марк Рютте, который уверен, что Европа не сможет справиться с таким наплывом мигрантов, как в прошлом году. С ними не стал спорить и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, указавший, что Шенген столкнулся с проблемой выживания. О том, что ситуация с беженцами становится все более серьезной, сказал и премьер-министр Сербии Александр Вучич. Он напомнил, что в ближайшие дни действие Шенгенского соглашения приостановит Австрия, и на этом процесс не остановится. «Сразу после этого то же самое сделает и Словения, а мы готовы еще больше помогать македонской полиции, послать туда дополнительные полицейские силы, но в любом случае мы сможем защитить наши государственные и национальные интересы», – сказал премьер-министр. Австрия объявила о приостановке Шенгенского соглашения, введя поголовный контроль на границе. В стране будут усиленно конт­ролировать мигрантов и выдворять не имеющих права на убежище.

С негативными прогнозами по поводу будущего единой Европы и Шенгенской зоны регулярно выступают лидеры многих стран. Это особенно касается стран новой Европы, чьих ресурсов явно недостаточно для принятия беженцев. В последнее время начинает меняться и позиция мощных в экономическом плане стран. Канцлер Германии Ангела Меркель уже говорит о том, что Шенгенская зона не сможет работать в привычном формате, пока миграционный кризис не будет решен. Выход из кризиса она видит исключительно в превращении нелегальной миграции в легальную.

По информации пограничного агентства Frontex, внешние границы Евросоюза с 1 января по 1 ноября 2015 года пересекли 1,2 млн нелегальных мигрантов. Это абсолютный рекорд в истории ЕС. Frontex не дает никаких оценок по поводу того, сколько случаев могли остаться не зафиксированными европейскими пограничными структурами. В Еврокомиссии не исключают, что в Европу до конца 2016 года могут перебраться еще 3 млн мигрантов. Власти Германии прогнозируют прибытие в страну до конца года еще 800 тыс. беженцев. По данным МВД ФРГ, за 10 месяцев 2015 года в Германию въехали 758 тыс. беженцев. Речь идет о данных из первичной системы регистрации беженцев на границе.

Таким образом, мнение, что в том виде, в котором Шенген существует сейчас, он становится недееспособен, укрепляется все сильней. «В Европе необходимо внедрять новую миграционную политику. Шенгенское соглашение в нынешнем виде устарело. Нужен новый Шенген», – отметил экс-президент Франции Николя Саркози. По его мнению, Европе «придется смириться с тем, что мы будем проводить границу между военными беженцами, которые бегут от войны, и всеми другими. Военные беженцы должны вернуться домой после того, как война закончится. Именно поэтому нам в Сирии нужен мир». Саркози, еще будучи президентом Франции, призывал в корне реформировать шенгенские соглашения и резко усилить контроль на внешних границах зоны. В противном случае Саркози даже грозил приостановить членство Франции в Шенгене.

Почти реальность

Директор Международного института новейших государств РФ, политолог Алексей Мартынов подчеркнул в комментарии газете «Взгляд», что слова Дональда Туска – это не просто мнение эксперта или политолога, а официальное заявление руководителя всей европейской бюрократии, у которого есть полная картина происходящего и вся необходимая информация.

«Шенген – это одно из самых главных завоеваний ЕС. Теперь это достижение не выдерживает того напряжения, которое организовали орды мигрантов, – полагает он. – Стало очевидным, что Европа просто-напросто оказалась критически не готова к подобному сценарию. Распад Шенгенской зоны – это вполне реальный сценарий. Брюсселю придется расплачиваться за свою необдуманную и наивную политику. Им придется отказаться не только от Шенгенской зоны, но и от других достижений, которые были достигнуты европейцами. Европу как политический проект ждет полноценный и очень глубокий кризис, и пока он только в начале своего пути».

Декан факультета мировой политики и экономики ВШЭ Сергей Караганов подчеркивает, что Туск говорит очевидные вещи и «сгущает краски, пытаясь заставить своих коллег действовать». Эксперт убежден, что Евросоюз вступил в длительный и многоуровневый кризис реально еще около 10 лет назад. «Этот кризис имеет тяжелый характер и на ближайшее будущее неразрешим, – сказал Караганов «Взгляду». – Я предвижу усиление тенденций к дезинтеграции Евросоюза». Он убежден, что вряд ли это приведет к полной дезинтеграции, однако стоит ожидать появления многочисленных тяжелых тенденций: национализации элит, роста радикализма. К тому же не решена проблема евро, обостряются разрывы между различными странами ЕС. Эксперт полагает, что судьба Шенгена – это вопрос уже скорее нескольких недель, а не месяцев.

Под лавиной критики

Лавина беженцев, похоже, может смести и некоторых нынешних политиков, и уж точно изменить политическую палитру стран Шенгена. Так, Ангела Меркель уже оказалась из-за политики беженцев под шквалом критики. Ее рейтинг падает. Немецкий министр внутренних дел Томас де Мезьер впервые публично выступил с критикой в адрес наводнивших ФРГ беженцев.

По словам министра, поведение мигрантов значительно ухудшилось в последние месяцы: если раньше они были благодарны за предоставленное убежище, то теперь ведут себя так, будто им все можно. «Они покидают административные учреждения, заказывают такси и, к моему удивлению, располагают деньгами, чтобы проехать сотни километров по Германии», – приводит ТАСС слова министра. Глава МВД отметил также, что беженцы устраи­вают акции протеста и драки из-за того, что им не нравятся условия в лагерях.

Рядовые немцы тоже начинают хуже относиться к приезжим. Опрос, проведенный по заказу телерадиокомпании ARD, показал, что 51% граждан Германии боятся наплыва мигрантов. Хотя всего три недели назад о страхе перед приезжими заявляли 38% респондентов. Высказывания немецких политиков также способствуют нарастанию беспокойства среди граждан. В частности, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что государство слишком быстро исчерпывает возможности по размещению мигрантов.

Миграционная политика, которую проводит канцлер Ангела Меркель, сказывается на ее рейтинге. За последний месяц он упал на 9 пунктов – до 54%, сообщает The Local. В то же время растет популярность политиков, критикующих подход канцлера к вопросу беженцев.

Их критика в адрес канцлера и ее политики в вопросе беженцев стала еще громче. Руководители отдельных немецких земель отправили в органы государственной власти жалобу с требованием изменить политику по отношению к беженцам и остановить их приток. «Если не принять меры, которые бы ограничили приток новых беженцев, в стране случится коллапс», – заявил немецким СМИ премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. «Меркель должна четко дать понять международной общественности, что наши возможности на пределе, – сказал Зеехофер в интервью газете Welt am Sonntag. – Мы должны четко дать понять, что нам придется возвращать беженцев, которые стремятся попасть в Германию». Он также упомянул, что в нынешнем году Германии придется столкнуться с проблемами 1,5 млн беженцев. Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке потребовал большего контроля на границах Германии. «Текущий контроль не принес желаемых результатов. Ангеле Меркель придется приложить все усилия на европейском уровне, чтобы распределение беженцев проходило так же, как проходит распределение европейского бюджета», – отметил он.

Ангела Меркель вновь столк­нулась с активным сопротивлением в вопросах беженцев, когда более 40 депутатов из ее Христианско-демократического союза Германии подписали петицию о закрытии немецких границ для мигрантов, сообщает новостное агентство Telegraph. «Если так много людей из нашей партии считает, что необходимо закрыть границы для беженцев, мы сможем проголосовать за это решение», – заявил Кристиан фон Штеттен, один из депутатов, стоящих за созданием петиции.