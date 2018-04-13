​«Шерше ля фам» по-восточному

К запрету женщин садиться за руль в Туркменистане начали приу­чать постепенно, с середины декабря прошлого года постовые их только предупреждали о штрафе. Но с января нового года сотрудники дорожной полиции ужесточили отношение к водителям-женщинам, изымая у них права и отправляя транспорт на штрафстоянку.

– Поначалу я восприняла эту информацию как шутку, но потом столкнулась с этим лично. Сейчас женщины боятся садиться за руль, поэтому многих до работы и обратно подвозят мужья, – поделилась одна из жительниц Ашхабада.

Женщины также рассказали, что в госучреждениях у сотрудниц, приезжающих на работу на личном авто, взяли расписку с обязательством не садиться за руль.

Так что же все-таки случилось? СМИ, пишущим о новостях в Цент­ральной Азии, окольными путями удалось выяснить, что, оказы­вается, 5 декабря 2017 года местный глава МВД господин Муликов отчитывался перед президентом страны и заодно рассказал, что, по их данным, большая часть дорожно-транс­портных происшествий происходит в Туркменистане по вине женщин , мол, водят они плохо. Услышав такое, президент поручил Муликову исправить эту ситуацию. Ну вот он и начал ее исправлять... Такое вот вам «шерше ля фам» по-туркменски?!

Между тем одно из СМИ решило горько пошутить и разместило в своем аккаунте в «Фейсбуке» видео молодой дамы, которая катается на ослике по трассам вечернего Ашхабада среди других авто. Видимо, это еще единственное то, что не попало ни под какой запрет, и поэтому надо быстрее насладиться хотя бы такой ездой, конечно, в экзотическом стиле.

Немного ранее появилась информация о том, что туркменских водителей заставляют перекрашивать автомобили черного цвета. Импорт автомобилей черного цвета был запрещен в страну еще раньше – в 2015 году. На тот момент работники таможни не могли объяснить запрет. Тем, кто возмущался, они лишь отвечали, что «белый цвет приносит удачу».

А вы знаете о том, что женщина села за руль практически в то же время, что и мужчина? Источники свидетельствуют, что Берта Бенц – супруга одного из изоб­ретателей автомобиля Карла Бенца – в 1888 году предприняла первое дальнее путешествие на построенном мужем трицикле и преодолела дистанцию почти в 80 км. История говорит, что дама таким образом решила прорекламировать автомобиль, который за 2 года с момента постройки не вызвал особого интереса у публики. Причем Берта свою авантюру от мужа скрыла и отправилась в поездку, когда тот мирно спал. Во время езды на подъемах двигателю не хватало мощности, а бензин постоянно заканчивался – и первыми импровизированными заправками стали аптеки, где жидкость продавалась в небольших пузырьках как средство от кожных болезней. Говорят, именно после этого отважного поступка у Бенца появились первые покупатели.

Сегодня женщина за рулем – привычное дело практически во всех странах мира. Но в СССР, особенно в сельской местности, в 60–70-е годы нам, мальчишкам, увидеть женщину за рулем было в диковинку. Трактористки, пос­ледователи Паши Ангелиной, были в почете, хотя и их было немного, а вот водители среди женщин если и встречались, то крайне редко. Сегодня в Казахстане поч­ти в каж­дой третьей-четвертой машине за рулем сидит женщина.

До недавнего времени только в Саудовской Аравии – самом консервативном государстве мира, где права женщин ограничены во многих сферах, – существовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Ни исламское, ни саудовское транспортное законодательства не содержали прямых запретов на вождение автомобилей женщинами, тем не менее, им не выдавали водительские права, их задерживали, если они садились за руль.

И вот «лед тронулся, господа присяжные и заседатели»: король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в сентябре прошлого года выпустил указ, который впервые дал женщинам королевства право водить машину. Новые правила вступят в силу в июне текущего года. Пока речь идет лишь о допуске женщин к получению водительских прав и последующей езде за рулем. Власти Саудовской Аравии еще не рассмотрели вопрос о том, следует ли женщинам работать профессиональными водителями.

Правозащитная организация Amnesty International сообщает, что указ является «свидетельством храбрости активистов-женщин, которые в течение нес­кольких лет вели кампанию, и правительство Саудовской Аравии наконец уступило». Среди доводов в пользу женщин главными были экономия времени мужчин, вынужденных их развозить, а также большие затраты женщин на оплату такси или водителей.

Но, как говорится, свято мес­то пусто не бывает: теперь мес­то Саудовской Аравии займет Турк­менистан и станет считаться единственной страной, где введен запрет на вождение автомобилей женщинами.

Кстати, у такого решения в Турк­менистане немало сторонников в странах СНГ, в том числе и в нашей стране. В откликах большинство водителей-мужчин приходят к единому мнению о том, что когда женщина за рулем – это всегда опасно. Другие считают, что женщины ездят за рулем намного аккуратней мужчин. Расхожие мнения, думается, не приведут к какому-либо запрету.

Кстати, в той же Саудовской Аравии имама, который заявлял, что женщинам нельзя доверять управление автомобилем из-за ее «ограниченных умственных способностей», власти отстранили от религиозной деятельности. Это значит, что указ о разрешении женщинам ездить за рулем автомобиля принят здесь всерьез и надолго. Мое мнение: если женщина хочет, если женщине нравится ездить за рулем, то пусть ездит себе на здоровье. Только аккуратно, осторожно и по правилам…