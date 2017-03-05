фото организаторов

Инициаторами необычной акции «С любовью к женщине» выступили местная полицейская служба ДВД Алматинской области совместно с общественным объединением «Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин». Благодаря усилиям стражей порядка и энтузиастов-общественников этот день многодетные и мало­имущие мамы, а также инвалиды-колясочницы запомнят надолго.

Праздник начался с самого утра, когда организаторы акции пригласили жительниц Талдыкоргана в один из городских салонов красоты. Там каждой из виновниц торжества предложили бесплатно сделать модную прическу, макияж и маникюр. Ну как тут устоять? Женщины с удовольствием согласились привести себя в порядок, тем более что вечером их ждал праздник…

После косметических процедур разом преобразившиеся дамы совершили поход в ресторан, где их ждал празднично накрытый дастархан. Со специальной концертной программой перед ними выступили сотрудники областного департамента внут­ренних дел.

Затем начальник МПС УВД Талдыкоргана Талгат Базиев поздравил представительниц прекрасной половины человечества с наступающим международным женским днем, пожелал им счастья, здоровья и любви. В ответном слове участницы акции горячо поблагодарили полицейских и представителей НПО за неожиданный и такой приятный сюрприз. Суровым людям в погонах удалось добавить яркие краски в обычный будничный день, сделать так, чтобы виновницы торжества почувствовали себя настоящими женщинами, красивыми и любимыми.

Акция завершилась показом комедийного фильма «Келинка тоже человек» и вручением ценных подарков от частных спонсоров.