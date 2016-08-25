​Шерсть, игла и… настроение

619
Гуляим ТУЛЕШЕВА
фото автора

Эти забавные розовощекие «девчата» с улыбками до ушей, с разноцветными косичками, степенные апашки в казахских национальных головных уборах – жаулыках, старейшины в чапанах и тюбетейках и их многочисленная «родня» всегда в центре внимания на выставках-ярмарках, проводимых в том числе в рамках крупных международных мероприятий, например, Астанинского экономического форума. Имя автора кукол известно далеко за пределами Казахстана, а творческий подход и профессионализм не раз приводили ее к победе на различных международных конкурсах мастеров прикладных искусств.

Редкий посетитель торгово-выставочных площадок может устоять против обаяния этих милашек и чаще всего, повертев в руках, спешит приобрести одну из этих эксклюзивных вещиц – на подарок ли детям в качестве игрушки, друзьям ли на сувениры.

А еще такие предметы народного ремесла с национальным колоритом становятся все более востребованными как украшение для домашнего интерьера. И дело здесь, думается, даже не столько в моде на экологическую продукцию и в войлочном тренде, набирающем все большую популярность, а в… самих мастерах, сумевших вложить частичку тепла своих рук в каждое изделие. В шерстяной коллекции отечественного дизайнера мирно уживаются и совсем ручные зверушки, собаки, барашки, пучеглазые рыбы. Среди работ художницы – яркие цветы, яблоки апорт, а одна из последних «фишек» – миниатюрная, с ладошку, юрта-апа – этакая стилизованная национальная игрушка.

По словам Аиды Куантаевой, процесс изготовления кукол трудоемкий, требующий к себе сосредоточенности, терпения, а также хорошего настроения, которое так или иначе отражается на конечном результате. В среднем на одно изделие, в зависимости от его размера, уходит от двух до пяти дней. Работает дизайнер, как и многие ее коллеги, используя так называемое сухое валяние, когда при помощи специальной иглы шерсти задается определенная форма, «выбивается» нужный рельеф. Затем на готовое изделие наносятся украшения из фурнитуры. У новичков в этом деле, как правило, истыканы в кровь пальцы, нередки мозоли от иглы, но лишь то тех пор, пока не набьют руку.

– Об этом методе я слышала ранее, но подробнее узнала на сайтах Интернета, – признается мастерица. – Решила попробовать, получилось – понравилось. Придумала национальную линию, а дальше уже орнамент, цветовую гамму диктует фантазия. Теперь обучаю этому студентов на факультативе по войлочным игрушкам в колледже КазНАИ им. Жургенова.

Свою первую коллекцию игрушек Аида подготовила к Азиаде в 2011 году. Тогда в ней преобладали плюшевые снежные барсы. Сегодня ее поделки из шерсти и войлока пользуются большим спросом, да так, что на свадьбы часто заказывают изготовить жениха с невестой, на юбилеи, тои – соответственно, кукол, похожих на виновников торжества.

Сегодня художник и дизайнер готовится к участию в следующем году в Международной выставке «ЭКСПО-2017», когда ее шерстяное «семейство» предстанет перед взором тысяч посетителей из десятков государств. Несомненно, что многие апашки, джигиты, невесты и прочие милые и эффектные вещицы будут увезены в дальние страны и станут для своих новых хозяев напоминанием и теплым приветом из Казахстана.

Популярное

Все
Жители Шымкента не спешат платить
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Первостепенная необходимость
Голосом сердца
Строительство идет по графику
Символ политического обновления
Новые вызовы – новые решения
Растить своих специалистов
Инновации в образовании
Формирование правового мышления
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Важный институт демократии
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В ChatGPT вводят родительский контроль
Профессионализм и преданность делу
30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
О чем расскажут старинные карты
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Литературная карта мира
Газ приходит в глубинку
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]