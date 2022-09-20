Свежий выпуск
«Шерстяной» путь
Серик Кабдулов

Вопросы, касающиеся расширения объемов переработки сельскохозяйственной продукции в Атырауской области, стали особенно актуальными.

Серик Кабдулов

В свое время в регионе были презентованы весьма много­обещающие проекты, но в силу различных причин они так и остались нереализованными. Прежде всего это касается запуска производства по переработке верблюжьей шерсти и экспорта готовой продукции за рубеж.

В частности, выдвигались грандиозные планы по заполнению итальянского рынка атыраускими одеялами из верблюжьей шерсти. Вроде и первую партию готовой продукции успели успешно сбыть, но пом­пезно презентованное производство тихо сошло на нет.

Фабрика была запущена в 2015 году. На ее строительство выделили заемные средства. Важный объект вводили в строй в два этапа. Сначала построили цех ПОШ – первичной обработки шерсти, затем организовали производство по выпуску шерс­тяных изделий. Было закуплено и установлено оборудование, привлечены специалисты. Общая стоимость проекта превысила 3,1 млрд тенге.

К сожалению, сейчас это предприятие пребывает в режиме тихой консервации, и это не единичный случай. Но ведь отрасль переработки для региона совсем не нова. Как вспоминают местные старожилы, в свое время переработка шерсти и шкур приносила огромную прибыль экономике.

Чтобы в разы увеличить поголовье овец, в советское время даже практиковалась вакцинация СЖК – сывороткой жеребых кобыл. При ее использовании каракулевая овцематка за раз приносила по 3–4 приплода.

Важна была шкурка каракулевого ягненка, стоившая немалых денег. К примеру, за шкурку марки «сур» государство платило по 60 рублей. Серый каракуль оценивался в 25–30, черный – в 25 рублей. А это уже половина балансовой стоимости овцы, которая равнялась 45 рублям. Государство скупало и шерсть: за килограмм платило 3 рубля 60 копеек.

По мнению ветеранов овцеводства, сегодня необходимо изыскивать возможности по созданию условий, для того чтобы развивалась переработка шерсти и шкур местных пород овец. Чтобы не получилось так, как с верблюдами: вроде сырье есть, но оно не подходит по классификации.

Какова на сегодня ситуация по переработке животноводческого сырья? Далеко не радужная. Хотя по отчетам наблюдается рост поголовья, есть финансирование. С начала года в Атырауской области осуществляются 93 проекта в сфере АПК. Большая часть из них связана с животноводством, основной акцент сделан на увеличение поголовья скота и улучшение селекции.

Как отмечают официальные источники, число сельских предпринимателей, желающих начать свой бизнес в животноводстве, увеличивается. Одна из таких – жительница Кызыл­когинского района Марзия Абишева. В свои 70 лет она стала успешным животноводом.

Свое фермерское хозяйство создала с нуля. Всего несколько лет назад, получив льготный кредит, приобрела первое поголовье овец. Сейчас отара увеличились втрое.

– Всегда понимала, что овцеводство – прибыльный бизнес. Планов было много: сначала увеличить поголовье, затем развивать племенное направление. Мы уже приобрели овец едильбаевской курдючной породы. Они очень выносливые и высокопродуктивные. На развитие племенного животноводства в регионе сделан особый упор. Есть различные меры господдержки, – говорит Марзия Абишева.

Но есть одно большое «но»… По ее словам, доход от овцеводства нынче неплохой, однако куда девать шерсть овец, никто не знает!

– Было бы неплохо, если бы государство оказало содейст­вие по открытию пунктов прие­ма шерсти и шкур овец или создало условия по созданию производств по их переработке и сбыту, – говорит Марзия Абишева.

Эта проблема существует, по всей видимости, не только в Атырауском регионе. И ведь все предпосылки по развитию животноводства имеются. К примеру, аграрная кредитная корпорация по Атырауской области за последние два года выдала кредиты 407 местным жителям на общую сумму 3,6 млрд тенге.

Дополнительные вливания в эту сферу ожидаются в регио­не и в рамках национального проекта по развитию агро­промышленного комплекса. Фермеры надеются, что его осуществление решит один из самых проблемных вопросов – по переработке животновод­ческого сырья.

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Покушения на демократические устои нет!
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
Асфальт сам себя не положит
С учетом антропогенной нагрузки
Отдушка для сероводорода
Все для Справедливого Казахстана
За дело берется «Кибершериф»
Гран-при проходит в Астане
Сто лет оды творчества
Тарифы, налоги, бюджет
«Барыс» снова на коне
Рожден делать добро
Покушения на демократические устои нет!
«Шерстяной» путь
Народная любовь
Крепкая броня
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Указ Президента Республики Казахстан
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Свежий выпуск
«Вся жизнь – театр...»
Свежий выпуск
Европейцы нацелены на США
Свежий выпуск
Казахстан возвращается из Глазго
Свежий выпуск
Отдушка для сероводорода

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]