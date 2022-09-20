«Шерстяной» путь

Вопросы, касающиеся расширения объемов переработки сельскохозяйственной продукции в Атырауской области, стали особенно актуальными.

Серик Кабдулов

В свое время в регионе были презентованы весьма много­обещающие проекты, но в силу различных причин они так и остались нереализованными. Прежде всего это касается запуска производства по переработке верблюжьей шерсти и экспорта готовой продукции за рубеж.

В частности, выдвигались грандиозные планы по заполнению итальянского рынка атыраускими одеялами из верблюжьей шерсти. Вроде и первую партию готовой продукции успели успешно сбыть, но пом­пезно презентованное производство тихо сошло на нет.

Фабрика была запущена в 2015 году. На ее строительство выделили заемные средства. Важный объект вводили в строй в два этапа. Сначала построили цех ПОШ – первичной обработки шерсти, затем организовали производство по выпуску шерс­тяных изделий. Было закуплено и установлено оборудование, привлечены специалисты. Общая стоимость проекта превысила 3,1 млрд тенге.

К сожалению, сейчас это предприятие пребывает в режиме тихой консервации, и это не единичный случай. Но ведь отрасль переработки для региона совсем не нова. Как вспоминают местные старожилы, в свое время переработка шерсти и шкур приносила огромную прибыль экономике.

Чтобы в разы увеличить поголовье овец, в советское время даже практиковалась вакцинация СЖК – сывороткой жеребых кобыл. При ее использовании каракулевая овцематка за раз приносила по 3–4 приплода.

Важна была шкурка каракулевого ягненка, стоившая немалых денег. К примеру, за шкурку марки «сур» государство платило по 60 рублей. Серый каракуль оценивался в 25–30, черный – в 25 рублей. А это уже половина балансовой стоимости овцы, которая равнялась 45 рублям. Государство скупало и шерсть: за килограмм платило 3 рубля 60 копеек.

По мнению ветеранов овцеводства, сегодня необходимо изыскивать возможности по созданию условий, для того чтобы развивалась переработка шерсти и шкур местных пород овец. Чтобы не получилось так, как с верблюдами: вроде сырье есть, но оно не подходит по классификации.

Какова на сегодня ситуация по переработке животноводческого сырья? Далеко не радужная. Хотя по отчетам наблюдается рост поголовья, есть финансирование. С начала года в Атырауской области осуществляются 93 проекта в сфере АПК. Большая часть из них связана с животноводством, основной акцент сделан на увеличение поголовья скота и улучшение селекции.

Как отмечают официальные источники, число сельских предпринимателей, желающих начать свой бизнес в животноводстве, увеличивается. Одна из таких – жительница Кызыл­когинского района Марзия Абишева. В свои 70 лет она стала успешным животноводом.

Свое фермерское хозяйство создала с нуля. Всего несколько лет назад, получив льготный кредит, приобрела первое поголовье овец. Сейчас отара увеличились втрое.

– Всегда понимала, что овцеводство – прибыльный бизнес. Планов было много: сначала увеличить поголовье, затем развивать племенное направление. Мы уже приобрели овец едильбаевской курдючной породы. Они очень выносливые и высокопродуктивные. На развитие племенного животноводства в регионе сделан особый упор. Есть различные меры господдержки, – говорит Марзия Абишева.

Но есть одно большое «но»… По ее словам, доход от овцеводства нынче неплохой, однако куда девать шерсть овец, никто не знает!

– Было бы неплохо, если бы государство оказало содейст­вие по открытию пунктов прие­ма шерсти и шкур овец или создало условия по созданию производств по их переработке и сбыту, – говорит Марзия Абишева.

Эта проблема существует, по всей видимости, не только в Атырауском регионе. И ведь все предпосылки по развитию животноводства имеются. К примеру, аграрная кредитная корпорация по Атырауской области за последние два года выдала кредиты 407 местным жителям на общую сумму 3,6 млрд тенге.

Дополнительные вливания в эту сферу ожидаются в регио­не и в рамках национального проекта по развитию агро­промышленного комплекса. Фермеры надеются, что его осуществление решит один из самых проблемных вопросов – по переработке животновод­ческого сырья.