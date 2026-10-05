Шерзод Давлатов стал серебряным призёром чемпионата мира по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Шерзод Давлатов выступил в финале чемпионата мира, который проходит в Баку. В весовой категории до 60 кг он завоевал серебряную медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В решающей схватке Шерзод уступил представителю Азербайджана Ахмаду Юсифову.

Таким образом, Шерзод Давлатов завершил чемпионат мира с серебряной медалью.

В весовой категории до 66 кг Нурканат Серикбаев во втором круге уступил японцу Такеши Такеоке.

Акылжан Жубатканов в этой же весовой категории проиграл таджикскому дзюдоисту Нурали Эмомали.

Таким образом, оба казахстанских спортсмена завершили выступление на чемпионате мира, добавили в НОК.