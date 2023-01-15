Шесть человек едва не погибли в своей квартире из-за непотушенной сигареты в ВКО (видео)

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В городе Алтай спасатели эвакуировали при пожаре 6 человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Как сообщили в ДЧС, по улице Матросова, в двухэтажном жилом доме произошел пожар. Прибывшие пожарные увидели, что в квартире, расположенной на втором этаже, много дыма. Горели личные вещи, мебель, деревянные конструкции потолочного перекрытия.

Чтобы эвакуировать людей, пожарные создали звено газодымозащитной службы. Проникнув в помещение, эвакуировали 6 человек, 2 из них – дети.

Огонь ликвидировали на площади 9 кв.м. Всего было задействовано 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Предварительная причина пожара – курение в нетрезвом виде.

ДЧС ВКО просит граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности.