Шесть человек эвакуировали спасатели с трассы в Жамбылской области

Фото пресс-службы МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили об эвакуации в безопасное место шести человек, оставшихся на трассе в поломанных машинах, передает Kazpravda.kz.

По информации ведомства, в Жуалынском районе Жамбылской области, вблизи села Колбастау, трое пожарных - спасателей пожарной части № 7 эвакуировали из двух неисправных легковых автомашин в село Б. Момышулы 6 человек, из них 3 детей.

Эвакуированные в медицинской помощи не нуждались.

В МЧС напомнили, что на 12-13 января было объявлено штормовое предупреждение о ветре и сильных морозах до 33 градусов.