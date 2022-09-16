Шесть человек погибли в Италии из-за непогоды

В центральной Италии из-за проливного дождя шесть человек погибли, трое пропали без вести, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Семь человек погибли, трое числятся пропавшими без вести в результате ливня и непогоды, обрушившихся в четверг вечером на центральную область Италии Марке, сообщила служба гражданской обороны страны.

"За два или три часа выпали 420 миллиметров осадков", - заявил представитель службы Луиджи Д'Анджело в эфире телеканала Rainews24.

Основной удар стихии приняла провинция Анконы на побережье Адриатического моря. Ливень привел к затоплению улиц, превратившихся в бурные потоки воды, обломков и грязи, в которых застревали автомобили и деревья. В настоящее время погода в регионе улучшилась.

На место происшествия вылетел глава гражданской обороны Фабрицио Курчо. Спасатели продолжают поиски выживших, среди них, как сообщает la Stampa, есть ребенок, которого потоком отнесло от матери, когда они сумели покинуть машину.

Местных жителей призвали оставаться дома. В социальных сетях они жаловались на ночные отключения света.