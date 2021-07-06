Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Мангистау

В результате ДТП на трассе Кендерли - Жанаозен госпитализированы 6 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в результате столкновения двух легковых автомобилей "лоб в лоб". Травмы различной степени тяжести получили 6 человек, том числе 5-летний мальчик, его доставили в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Жанаозенской многопрофильной городской больницы.
По информации медиков, состояние ребёнка оценивается как стабильно тяжелое.
Трое молодых людей и девушка, а также еще один ребенок в возрасте 4-х лет, госпитализированы в травматологическое отделение.
"У всех пострадавших разные диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма живота, закрытый оскольчатый перелом, ушибленная рана лобной области, перелом бедра, голени, множественные ссадины. Необходимо отметить, что самому старшему из пострадавших нет и 33-х лет", — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области.
Пятеро пострадавших являются жителями Жанаозена и один — из поселка Кызылтобе Мунайлинского района.
В департаменте полиции Мангистауской области проводят расследование происшествия.