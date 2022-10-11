Шесть лет лишения свободы запросил прокурор для Биртанова

Прокурор Бауыржан Шекенов в ходе прений в суде запросил 6 лет лишения свободы для экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и 5 лет лишения свободы для экс-вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Предлагаю признать Елжана Биртанова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3 УК РК, и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Режим отбывания наказания назначить в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в отношении Биртанова в виду домашнего ареста сменить на содержание под стражей», - сказал Бауыржан Шекенов.

Экс-вице-министру здравоохранения Олжасу Абишеву прокурор предложил назначить 5 лет лишения свободы.

«Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Время содержания Биртанова под стражей с 30 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года, а также со дня вынесения приговора до его вступления в законную силу засчитать в срок наказания из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания. Время содержания Биртанова под домашним арестом с 7 ноября 2020 года по день вынесения приговора зачесть в срок наказания из расчета 2 дня домашнего ареста за один день отбывания наказания», - пояснил прокурор.

Он также предлагает внести представление на имя президента о лишении Биртанова ордена «Курмет» и взыскать с Биртанова и его заместителя Абишева более 1,5 млрд тенге в равных долях, а также взыскать с Биртанова 5,5 млн тенге, затраченных на использование борта санитарной авиации для его транспортировки из Тараза в Астану в период пандемии.