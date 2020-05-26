Шесть машин сгорело за сутки в Карагандинской области
Айдана Демесинова
В Карагандинской области за прошедшие сутки сгорело шесть авто, сообщает Polisia.kz.
Первый пожар произошел в 11:33 на улице Ермекова вблизи жилого дома №83. В дежурную часть поступило сообщение о горении автомашины "Volkswagen". Прибыв на место, спасатели выяснили, что из-за горения мусора и пуха на открытой территории огонь перекинулся на рядом стоящий автомобиль. От температуры оплавился передний бампер и поворотник. Причина возгорания – открытый источник огня.
Из-за короткого замыкания электропроводки горели две легковушки. Один из пожаров произошел на улице Ермекова. Горение было на площади 1,5 квадратных метра сгораемых частей двигателя в моторном отсеке автомашины "Mitsubishi". Другой автомобиль "Audi" загорелся во время движения на улице Бадина.
Еще одна довольно-таки распространенная причина автомобильных пожаров – неисправность топливной системы. По этой причине произошло 3 пожара. Так, в 13:43 в пути следования загорелся грузовой "КамАЗ". Площадь пожара составила 4 квадратных метра сгораемых частей в моторном отсеке, двух передних автопокрышек. В 21:28 на улице Амангельды загорелась в пути следования автомашина "Mitsubishi". А утром 26 мая в 05:40 в поселке Осакаровка на площади в 1 квадратный метр произошло горение сгораемых частей в моторном отсеке легковой "Audi".
Всего с начала года в области зарегистрирован 91 случай возгорания автомобилей. Чаще всего причинами пожара в машине становятся короткое замыкание, курение в салоне, утечка топлива, неисправность топливной системы, использование источника открытого огня для разогрева замерзшего двигателя, неосторожность при ремонтных электро-газосварочных работах.
Спасатели рекомендуют своевременно обслуживать машины в автосервисах, следить за их техническим состоянием и своевременно проходить техосмотр. Также необходимо иметь в машине огнетушитель и уметь им пользоваться, добавили в полиции.