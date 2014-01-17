Февраль 1994 года, Лиллехаммер, Норвегия... На свою первую Олимпиаду Казахстан послал делегацию, состоявшую из 30 спортсменов. Сложнейший отбор сумели с честью пройти наши лыжники, конькобежцы, прыгуны на лыжах с трамплина, биатлонисты, мастера фигурного катания, фристайла и шорт-трека.

Ну а главные надежды были, конечно, на опытнейшего гонщика Владимира Смирнова и прогрессирующую конькобежку Людмилу Прокашеву. Спортсменка из Павлодара своих болельщиков отчасти порадовала, заняв 4-е место на дистанции 3 000 метров и 6-е – на 5 000 м. Обидно было, что на «тройке» Прокашева столкнулась с неправильно менявшей дорожку спортсменкой из Италии и лишилась медали. Едва сенсацию не сотворила и наша биатлонистка Инна Шешкиль. В индивидуальной гонке на 7,5 км она на финише, явно претендуя на медаль, потеряла равновесие и упала. Но и 4-е место «стреляющей лыжницы» из Казахстана многие восприняли как несомненный успех Шешкиль.

Тем временем медали Лиллехаммера стал выигрывать Владимир Смирнов. «Серебро» он завое­вал на дистанции 10 км классическим стилем, затем точно такую же награду – на 15 км свободным стилем (гонка преследования). Все это, конечно, замечательно, но нашим болельщикам, самому Владимиру Смирнову так не доставало олимпийского «золота»! Игры в Норвегии приближались к концу, в программе у лыжников значилась последняя гонка – на 50 км. Не самая, надо сказать, ударная дистанция для нашего ведущего спортсмена. Но отступать Смирнову было уже некуда.

...Десять олимпиад, целых 38 лет понадобились казахстанскому спорту, чтобы подняться на высшую ступеньку пьедестала почета зимних Игр. И надо было видеть Владимира Смирнова на этой ступеньке: он танцевал, подняв над головой лыжи. Десятки тысяч зрителей бурно приветствовали чемпио­на, чья давнишняя мечта об олимпийском «золоте» наконец-то сбылась.

С первых минут 50-километровой гонки классическим стилем Смирнов выр­вался вперед. Он поставил на нее все: опыт, мастерство, силу воли, годы упорного труда. За одну эту золотую медаль Владимир отдал бы, пожалуй, все пять предыдущих, завоеванных в Калгари и Лиллехаммере. Напор, неукротимость, уверенность казахстанца именно в этой победе заставили расступиться всю конкурирующую публику. Прославленные норвежцы Бьерн Дэли и Вегард Ульванг, опытнейшие итальянцы, именитые шведы, надея­вшиеся на чудо россия­не – все они в тот день были вынуждены снять шляпы перед лидером казахстанской сборной, более чем на минуту опередившим серебряного призера – финна Мика Мюллюля и финишировавшего треть­им норвежца Стуре Сивертсена. Победное время нашего чемпиона – 2 часа 7 минут 20,3 секунды.

А случилось это в пос­ледний день XVII зимних Олимпийских игр, за несколько часов до торжественного закрытия соревнований. В активе казахстанской сборной в Лиллехаммере оказались три смирновские медали – две серебряные и одна золотая.

В японском Нагано (февраль 1998 года) мы вновь рассчитывали на Смирнова и Прокашеву и вновь не ошиблись. Владимир выиграл бронзовую медаль на дистанции 30 км свободным стилем, а Людмила поднялась на третью ступеньку пьедестала почета после забегов на 5 000 мет­ров.

На эту Олимпиаду Казахстан делегировал уже 63 спортсмена, выступавших в восьми видах программы: лыжных гонках, биатлоне, прыжках на лыжах с трамплина, скоростном беге на коньках, фигурном катании, горнолыжном спорте, фристайле и хоккее с шайбой (мужчины). Именно хоккеисты (естественно, после Смирнова и Прокашевой) порадовали нас больше всего. По ходу турнира наши мастера клюшки и шайбы сумели нанести поражения мощным сборным Италии (5:3) и Словакии (4:3), свели вничью встречу с командой Австрии (5:5) и в итоге расположились в группе разделивших 5–8-е места коллективов. С таким же результатом в Нагано финишировали сборные Беларуси, Швеции и США.

Игры в Солт-Лейк-Сити (США, 2002 год) вряд ли можно занести в актив нашей олимпийской команды. Самое высокое – 8-е место – за океаном тогда досталось женской сборной Казахстана по хоккею с шайбой, проигравшей все свои матчи и... замкнувшей турнирную таблицу. В Белых играх как раз и участвовали восемь женских команд.

Одиннадцатое место в Солт-Лейк-Сити заняла наша женская команда в эстафете 4 х 5 км (Светлана Дешевых, Елена Антонова, Оксана Яцкая и Светлана Шишкина), на 13-м были гонщик Андрей Невзоров (50 км) и «летающие лыжники» РК в командных соревнованиях на 120-метровом трамплине (Станислав Филимонов, Максим Полунин, Павел Гайдук и Александр Коробов).

Ничем земляки не блеснули и четыре года спустя в Турине (Италия). Лучший тогдашний результат – 6-е место в командном спринте у Николая Чеботько и Евгения Кошевого. В десятку сильнейших вошли Максим Однодворцев (лыжный дуатлон), Оксана Яцкая и Елена Коломина (командный спринт в лыжных гонках) и мужская сборная Казахстана по хоккею с шайбой. Но это были далекие от пьедестала почета девятые мес­та...

На зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере (Канада) блеснула мастерством биатлонистка Елена Хрусталева, выигравшая серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км. Многие сочли этот фантастический рывок алматинки на пьедестал почета и сенсацией Игр, и нелогичным стечением обстоятельств. Но вспомним: Хрусталева в Ванкувере ярко сверкнула не только в главной гонке своей спортивной биографии, она заняла высокое 5-е место и на спринтерской дистанции 7,5 км!

К слову, пятым в Канаде стал и Алексей Полторанин (лыжные гонки, индивидуальный спринт), и дуэт Алексей Полторанин – Николай Чеботько (командный спринт). Десятое место в гонке на 10 км свободным стилем заняла лыжница Светлана Малахова-Шишкина.

...Вот и все самое интересное за эти пять зимних олимпиад. Лиллехаммерское «золото» Владимира Смирнова так и остается единственной высшей наградой казахстанцев на Белых играх, а за годы независимости нашей страны земляки выиграли шесть олимпийских медалей, столько же, сколько и в советскую эпоху. Рекордсменом страны по количеству олимпийских титулов еще долго будет оставаться лыжник Владимир Смирнов, на четырех Играх выигравший 1 золотую, 4 серебряные и 2 бронзовые медали.

Но все это – история. Пройдет немного времени, и на главные старты четырехлетия выйдет новый отряд казахстанских атлетов. И вновь мы будем ждать от них вдохновения, полной выкладки, выдающегося мастерства и олимпийских наград. Шансы прославиться в Сочи, конечно, есть у всех спортсменов, а в первую очередь мы будем ждать медалей от с блеском выступавших в 2013 году фигурис­та Дениса Тена, лыжников Алексея Полторанина и Николая Чеботько, конькобежца Дениса Кузина, фристайлистов Юлии Галышевой и Дмитрия Рейхерда...

В добрый путь, олимпийцы, возвращайтесь из Сочи с медалями!

Юрий ЛИФИНЦЕВ