Шесть медорганизаций Казахстана получили высшую категорию аккредитации

Центр аккредитации Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) опубликовал результаты аккредитации медицинских организаций по итогам 2015 года. Согласно подведенным итогам, шесть медицинских организаций Казахстана получили высшую категорию аккредитации, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МЗСР РК.
Сообщается, что пройти через добровольную процедуру проявили желание 241 поликлиника и больница. Из них – 202 государственные, 39 – частных медорганизаций.
"Аккредитация проходила по обновленной методике оценки (на основании приказа министра здравоохранения и социального развития РК от 10 марта 2015 года "Об утверждении Правил аккредитации в области здравоохранения" № 127), согласно которой присуждаются три категории аккредитации: вторая, первая, высшая. По результатам аккредитации 232 медицинским организациям (МО) присвоен статус аккредитации, в том числе: вторая категория аккредитации – 142 МО, первая категория аккредитации – 84 МО, высшая категория – 6 МО, не аккредитованы – 9 МО", – рассказала руководитель Центра аккредитации Ботагоз Каупбаева.
В числе шести лучших: Национальный научный медицинский центр, Национальный научный центр материнства и детства, Национальный научный кардиохирургический центр в Астане, "Центр матери и ребенка" в Усть-Каменогорске, многопрофильная клиника Sofie Medgroupe в Актау и Центр ЭКО в Алматы.
Вместе с тем 4% медицинские организации, участвовавшие в аккредитации, не смогли доказать свое соответствие предъявляемым требованиям стандартов. В основном в них выявлены проблемы, связанные с риск- менеджментом, внедрением 6 международных целей безопасности пациентов, стандартизацией клинических и неклинических процессов и так далее.
Для проведения внешней комплексной оценки были привлечены 235 экспертов из числа сотрудников Комитета контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности (ККМФД) МЗСР РК, территориальных департаментов комитета, Центра аккредитации РЦРЗ, специалистов практического здравоохранения, прошедших специальную подготовку.
Аккредитация для медицинской организации – официальное признание того, что учреждение имеет все условия для приема и лечения пациентов. Она направлена на улучшение системы здравоохранения. Комплексная оценка проводится по следующим направлениям: руководство, управление ресурсами, управление безопасностью, лечение и уход за пациентом.
По словам Ботагоз Каупбаевой, успешное прохождение аккредитации является одним из критериев получения государственного заказа на оказание медицинских услуг.
С начала года Центр аккредитации РЦРЗ проводит предаккредитационную подготовку медицинских организаций. Для подготовки медучреждений к данной процедуре консультантами Центра используются новые современные технологии обучения с учетом рекомендации международных экспертов.