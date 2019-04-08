Шесть поддельных дипломов выявили у госслужащих Павлодарской области за 3 месяца

В Павлодарской области с начала года выявлено 6 поддельных дипломов. Теперь чиновникам грозит не только увольнение с госслужбы, но и штраф до 160 МРП, либо арест на 40 суток, либо 160 часов исправительных или общественных работ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Павлодарской области, сообщает Pavlodarnews.kz
.
"В ходе анализа выявлено шесть фактов использования госслужащими поддельных дипломов о высшем образовании. По данным фактам департаментом полиции области проводится досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 385 Уголовного кодекса - использование заведомо подложного документа", - отметил руководитель управления контроля в сфере госслужбы ДАДГСПК Ерлан Тулегенов.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 160 часов, либо в виде ареста на срок до 40 суток.
Кроме того, согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 61 Закона "О государственной службе Республики Казахстан" в случае вступления в законную силу приговора по уголовному делу госслужащие будут уволены.