Шесть вузов Алматы признаны одними из лучших в мире
Шесть вузов из десяти казахстанских, признанных лучшими в мире, расположены в южной столице страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на kn.kz.
Таким образом, в топ лучших высших учебных заведений мира вошли КазНУ им. аль-Фараби, КазНТУ им. Сатпаева, КазЭУ им. Рыскулова, КБТУ, КазНПУ им. Абая, КазУМОиМЯ им. Абылай-хана. В список лучших также попали ЕНУ им. Гумилева, который находится в столице. Казахстанскую десятку замыкают ЮКГУ им. М. Ауэзова, КарГУ им. Букетова и КАТУ им. С. Сейфуллина. И, как стало известно, для подготовки специалистов в этих университетах государство на ближайшие 2–3 года выделит 10 млрд тенге.
"Определены 10 вузов для подготовки специалистов второй пятилетки ГП ФИИР. Для этой цели будет выделено 10 миллиардов тенге на ближайшие 2–3 года. Такое решение принято после анализа исполнения первой пятилетки, там выявилась нехватка кадров высокой квалификации для реализации данной программы. Чтобы восполнить этот пробел, 10 вузам Казахстана поручено заниматься подготовкой специалистов высокого мирового уровня", – сказал ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков.