«Шестая экономика»: достижения и перспективы Свежий выпуск 559 Сергей ОСАНОВ, Казань

В рамках II Казанского общественного форума «Евразийская интеграция: достижения и проблемы» на пленарном заседании министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов рассказал о том, что даст евразийская интеграция для бизнеса и граждан стран Евразийского экономического союза.

В рамках форума рассмотрены воп­росы создания общего финансового рынка на евразийском пространстве. Кроме того, обсуждены такие вопросы, как институцио­нальные особеннос­ти развития малого и среднего предпринимательства в современных интеграционных процессах, ЕАЭС на мировой арене – взаимодейст­вие нового союза с международными объединения­ми и третьи­ми странами, социальные аспекты евразийской интеграции – миграция, рынок труда, образование, мобильность пенсий.

Выступая на пленарном заседании, Т. Сулейменов заявил, что ЕАЭС – это шестая экономика с совокупным ВВП, достигающим почти 3 трлн. долларов.

– Еще порядка одного триллиона ожидается к 2030 году вследствие интеграционного эффекта, – подчеркнул министр ЕЭК.

По его словам, на страны ЕАЭС приходится более 1 000 банков с совокупным капиталом порядка 250 млрд. долларов, с активами порядка 2 трлн. долларов и совокупным объемом фондового рынка порядка 1 трлн. долларов.

По мнению Тимура Сулейменова, первые итоги реализации проекта евразийской экономической интеграции подтвердили его востребованность и жизнеспособность.

– Одним из важных показателей, подтверждающих этот вывод, стало то, что ТС продемонстрировал опережающие темпы роста взаимного товарооборота по сравнению с общими темпами своей внешней торговли. В результате взаимный товарооборот России, Казахстана и Беларуси за первые три года функционирования Таможенного союза вырос на 45% по сравнению с общим ростом их внешней торговли за тот же период на 36%. По итогам 2013 года взаим­ная торговля между нашими странами составила 64 миллиарда долларов, – заявил представитель ЕЭК.

По данным ЕЭК, увеличение притока прямых инвестиций в государства ТС и ЕЭП из стран «тройки» в 2013 году по сравнению с предыдущим годом составило 13,5%, увеличившись с 1,6 млрд. до 1,9 млрд. долларов. Показатель инвестиций отражает уровень взаимного доверия стран, подчеркнул Т. Сулейменов.

По его словам, Договор о ЕАЭС создает возможности для реализации четырех свобод: свободы движения товаров, капитала, услуг и рабочей силы. Министр отметил, что важное новшество, которое вступает в силу с началом функционирования нового интеграционного объединения, – формирование единого рынка услуг. А это половина экономики России, Беларуси и Казахстана.

Важное значение для развития предпринимательства в наших странах имеет и реализация норм по защите инвестиций в соответствии с договором. Для учета интересов бизнеса в число внутренних процедур ЕЭК введен институт проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК.

По словам министра, важным фактором для активизации деятельнос­ти бизнеса в наших странах станет создание общего финансового рынка сою­за. Для достижения этой цели страны-члены будут поэтапно углуб­лять экономическую интеграцию и осуществлять гармонизацию законодательств в этой сфере. Одним из важнейших направлений станет предоставление недискриминационного доступа на финансовые рынки стран – членов ЕАЭС, обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов пот­ребителей финансовых услуг. Важнейшим условием функционирования общего финансового рынка станет взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг.

В области налоговой политики ЕАЭС также определены направления, которые позволяют избежать недобросовестной конкуренции, способствуют свободному перемещению товаров, работ и услуг, включая гармонизацию ставок акцизов по наиболее чувствительным подакцизным товарам; дальнейшее совершенствование системы взимания налога на добавленную стоимость во взаимной торговле, в том числе с применением информационных технологий.

– Таким образом, деятельность сою­за будет способствовать устойчивому развитию наших стран, повышению жизненного уровня населения, – подытожил Т. Сулейменов.



