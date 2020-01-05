Шестеро человек пострадали в ДТП в Костанайской области
4 января около 17:30 часов на 84 км автомобильной дороги "Карабутак-Костанай" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомашин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.
Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, водитель автомобиля "Nissan Teana", не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречную движения, где допустил столкновение с автомобилем марки "Porsche Cayenne".
В результате ДТП шестеро человек обратились в больницу – два человека с "Nissan Teana" и четыре человека с "Porsche Cayenne".
По факту ДТП начато расследование сотрудниками Тарановского отдела полиции