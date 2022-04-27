Шестерых горняков с 20 мешками золотосодержащей руды задержали в Жамбылской области

В Мойынкумском районе полицейские при патрулировании территории выявили группу мужчин, занимавшихся незаконной добычей горных пород в шахте "Каракоз" вблизи села Акбакай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции задержали шестерых работников 1976, 1992,1994 и 1990 годов рождения. Пятеро из них являются жителями Жамбылской области и один мужчина — житель Алматинской области.

Следствие установило, что задержанные приехали на месторождение на грузовой машине и самовольно выкопали 20 мешков золотосодержащей руды. Имеются признательные показания. Вещдоки в виде перфоратора, генератора, железных зубил и молотка изъяты.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 334 части 1 УК РК "Самовольное пользование недрами".

Назначена судебно-химическая экспертиза. Сумма причиненного государству ущерба устанавливается.

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