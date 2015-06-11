Общество
Шестилетние дети с этого года будут учиться в школе – закон
С этого года казахстанские дети должны идти в школу с шести лет. Об этом гласит поправка в законодательство об образовании, передает Kazpravda.kz.

Как пояснили YK-news.kz в отделе образования Усть-Каменогорска, новая система учитывает, сколько лет исполнилось ребенку к сентябрю.

"Если ребенку – от пяти до пяти с половиной лет, то его зачисляют в мини-центр. Если ему – от пяти с половиной до шести, то его принимают в класс предшкольной подготовки. Ребята, которым исполнилось шесть, пойдут в первый класс", – разъяснила руководитель отдела образования Мадениет Ахметова.

При этом классы предшкольной подготовки упразднены не будут. Единственное отличие: теперь нулевые станут в определенной мере дублировать работу мини-центров – их программы обучения совпадают. Раньше пятилетнего ребенка принимали в мини-центр, в шесть лет его переводили в класс предшкольной подготовки, а спустя год отправляли в первый класс.

Если родители считают, что их ребенок, несмотря на шестилетний возраст, не готов к усвоению наук, то такие вопросы будут решать с психолого-педагогической комиссией, которая работает в каждой школе. Специалисты помогут выяснить, действительно ли ребенку рано приступать к учебным занятиям.

Напомним, 19 января Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования", в рамках которого определен возраст приема в школу строго с шести лет. Эта мера предусмотрена с целью исключения обучения в одном классе разновозрастных детей.

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