Шестилетний ребенок утонул в бассейне в Шымкенте

В Шымкенте 6-летний мальчик упал в бассейн и утонул, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Сообщение о несчастном случае в частном бассейне по улице Шанина в Кайнарбулакском сельском округе Каратауского района Шымкента в службу спасения 112 поступило 4 июля в 16:37.

В этот бассейн ребенок 2016 года рождения пришел вместе с родителями. Но, оставшись без присмотра, по неосторожности упал в воду и утонул. Трагедия произошла за считанные секунды, и даже спасательный круг не смог уберечь мальчика.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. На место выехали двое сотрудников управления по ЧС района.